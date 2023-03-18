洪都拉斯緊鑼密鼓籌劃與中國大陸建立外交關係，對台灣當局而言無異於晴天霹靂，尤其蔡英文正興沖沖期待下月的訪美之旅，忽然聞此噩耗，有如被當頭澆了一盆冷水，簡直是冰火兩重天。蔡英文上台7年已斷交8國，眼看數字即將增至9個，真是情何以堪。其實早在兩年前，洪都拉斯總統卡斯特羅在競選時就多次表示，當選後將改與中國大陸建交，後來因為受到美國威逼恐嚇，加上台灣當局花了不少錢，卡斯特羅才暫時按兵不動。但這次無論如何也按不住了，台灣的錢又是白花了。

一旦洪都拉斯正式轉向大陸，台灣只剩下13個所謂的「邦交國」，而且部分已有離志，例如巴拉圭等，按照這個趨勢，「邦交國」遲早清零。難怪台灣當局如喪考妣，哀求洪都拉斯謹慎斟酌，聲稱大陸願意與其建交是為了壓縮台灣的國際空間，「切勿落入圈套」。這分明是侮辱全世界智慧，哪有這麼多圈套？全球181個國家與中國大陸建交，難道他們都是落入圈套？

世界潮流，浩浩蕩蕩。愈來愈多國家轉向北京，這是大勢所趨，台灣當局固然徒呼奈何，美國政府也阻止不了。洪都拉斯位於中美洲，一向被視為美國「後院」，如今後院被挖，老美的懊惱可想而知。但是懊惱也沒有用，另一個中美洲國家尼加拉瓜前年與中國大陸建交，美國無能為力，這次也一樣，阻得了一時，阻不了永遠。

畢竟隨着中國綜合實力日益增強，國際影響力自然不斷提升，美國再也不可能隻手遮天。特別是中國倡議的「一帶一路」，對中美洲國家在內的國際社會具有強大吸引力。那些因為政治立場與美國相左而受到打壓的國家，無不希望擺脫霸權欺凌，轉投北京是明智也是唯一選擇。最近沙特阿拉伯和伊朗在中國主持下握手言和，就是中美兩國影響力此長彼消的最佳證明，華盛頓即使想阻撓也是力不從心。

可笑台灣當局不自量力，一直宣稱要「拚外交」。其實形勢比人強，台灣整體實力和國際影響力都無法與大陸相提並論，拿甚麼「拚外交」？台灣唯一指望就是巴結美國，倚美謀獨，但眾所周知，美國只是將台灣當作遏華棋子，當榨乾其利用價值後，便會拋棄甚至毀滅之。美國總統拜登早前不經意間透露出華府陰謀，那班台獨分子還在裝聾作啞，真可謂阿Q精神。