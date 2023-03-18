美國硅谷銀行倒閉造成的動盪還未消散，另一家更大的銀行又傳出搖搖欲墜的風聲。本周三，瑞士信貸股價急跌24%，在紐交所開盤一度暴跌近30%。瑞信集團宣布，將通過擔保貸款安排和短期流動性安排，從瑞士央行借入最多500億瑞士法郎，折合約536.8億美元，是自2008年金融海嘯以來，首家獲得流動性支援的全球系統重要性銀行。

瑞信股價暴跌，原因有三：一是其自身問題，財務報告披露內部監控有重大缺陷；二是瑞信最大股東沙特國家銀行表明不會向這家機構繼續增資助其脫困；三是硅谷銀行倒閉後市場避險情緒嚴重，加劇瑞信資金外流。

眾所周知，瑞士是永久中立國，銀行對客戶實行絕對保密制，此一條件讓它成為全世界財富最集中之地，皆因富豪巨賈毋須擔心資產來源被審查，洗錢並無後顧之憂。但自911後美國陷入長期反恐戰，華府對瑞士施壓，瑞士不得不改變政策，對懷疑涉及不法的資金不再保密。去年瑞信更外洩近二萬個帳戶資料，國際反貪腐組織隨即將帳戶資料提供給全球46家外媒，揭開瑞信洗黑錢的秘密。財務報告披露內部監控有重大缺陷，所指正是此一事件。

既然不再保密，富豪巨賈必然選擇更隱密的儲存資金地方，沙特表明不注資，最大考慮當然是擔心資產投放在瑞士不再安全；再加上美國硅谷銀行倒閉震撼金融界，人們對市場失去信心。問題是，瑞信的體積龐大，並非硅谷銀行所能比擬，堪稱大到不能倒。須知瑞信是一家擁有大量美國和全球業務的瑞士銀行，美國聯儲局「暴力」升息後，金融體系的薄弱環節開始暴露，牽一髮動全身。山雨欲來風滿樓，美國以至全球的麻煩尚是開始而已。