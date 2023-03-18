美國空軍的MQ9無人偵察機，綽號「死神」，價值高得讓人咋舌。早年台灣向美國訂購4架，售6億美元；印度的訂單較大，或許有折扣優惠，但30架也需付款30億美元。「死神」原來貴得要死。

一架MQ9無人機近日在黑海上空因為碰到俄羅斯戰機而被毀，所謂「獵犬終須山上喪，將軍難免陣中亡」，以此觀之，可以信焉。事發時MQ9正在黑海上空飛行，估計是要偵察俄軍動態，俄方馬上派出兩架蘇27戰機升空攔截。俄軍飛行員以高超技術與MQ9在空中糾纏，最終導致「死神」失控墜毀。

俄羅斯的空戰員確是忠勇可嘉，此事讓不少中國人津津樂道，說要是MQ9來犯南海，解放軍機師是否也可以叫「死神」試試咱們的手段？我說嘛，若然解放軍出手，相信手段更勝俄軍，而且不必空戰員以身犯險。俄國戰機的飛行員雖說是藝高人膽大，但以人命博物命，未免有點冒險和不值。蘇27與MQ9一旦直接撞上，美軍損失的只是一架無人機，價值一、兩億美元，五角大樓不會在乎，但若然偶一不慎，俄軍飛行員可能就得賠上性命，一個優秀機師的價值，不是金錢所能衡量的。2001年，中國飛行員王偉在南海上空英勇攔截美軍偵察機，結果所駕駛的戰機碰撞後墜毀，王偉亦因而犧牲，此事至今仍是中國人難以忘懷的傷痛。

時至今日，中國的軍事實力早已異乎疇昔，好些地方可能比俄羅斯更優。美軍無人機來犯，解放軍如要出手，根本不必讓飛行員親自上陣。中國是生產無人機的第一大國，價廉物美，我方只消派一架成本數十萬美元的機種升空攔截，跟價值上億美元的MQ9撞在一塊，來多少撞多少。呵呵！此招一出，肯定「死神」都怕怕。