日本文學家、諾貝爾文學獎得主大江健三郎月初因衰老去世。在當前這個自民黨政府急欲修憲，賦予自衞隊反擊能力的時勢，大江健三郎的死標誌着日本又少一道和平聲音，出現美國的亞洲地區小弟衝出來打起代理人戰爭，看來只是遲早之事。

大江健三郎致力提倡和平，以反戰、護憲的立場著稱，曾對主張修憲的前首相安倍晉三作出抨擊，絕對是和平路上一位風骨錚錚的人物。對於二戰後的日本，他主張必須改善與中國、南韓的關係，否則必會面臨重大危機，亦是出於憂國憂民的直話直說。事實上，大江健三郎的先行者、日本首位諾貝爾文學獎得主川端康成，亦是中日友好、兩國邦交正常化的積極推行者，曾向時任日本首相進言促進中日復交，可見大文豪之間總有着好些共通點。

雖然大江健三郎被評為「日本社會的良知」，但宣揚和平、反戰、護憲卻與國內右翼分子、主張修憲政客有着根本性矛盾。上世紀70年代出版的《沖繩札記》，到2005年還在遭右翼團體等就着書中記述1945年日軍投降時，強迫沖繩平民自殺殉國的內容提告，若非因為大江健三郎在擁護和平憲法及反對修改憲法第九條上始終不遺餘力，因此遭個別思想陣營予以報復，難道是因為現今手機一代反而人人捧讀，引來了右翼分子的擔心嗎？政客挖盡心思想要掩飾真相，文學家傾盡全力道盡世情，彼此都是對方的剋星。大江健三郎先行一步，好戰日本只會緊隨其後。

大江健三郎在香港年輕一代眼中，知名度不及村上春樹，但對時局的看法則肯定比叫嚷「雞蛋與高牆」來得有價值。凡人從來多是講就兇狠，做就碌碌無能，但落場送命的不是政客，追求和平方可免得一個膠欄墮地，「時伐」鬼怪也嚇得雞飛狗跳的尷尬。