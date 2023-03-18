涉違《港區國安法》的黎智英再向國際社會尋求營救，以英國御用大律師為首的「國際律師團隊」發文，稱團隊及黎子黎崇恩近日尋求聯合國人權事務委員會關注上述案件，冀聯合國採取措施為黎智英「脫罪」。

港府隨即發聲明指，對所謂「國際律師團隊」和黎崇恩肆意抹黑《港區國安法》和特區司法制度，並濫用聯合國機制，尋求對案件的司法程序進行干預，表達強烈不滿和堅決反對；亦嚴正警告，任何企圖透過政治力量干預並促使被告人逃避應有司法審判的行為，都是公然破壞特區的法治。

黎智英團隊信口雌黃，指黎「堅持原則」卻遭到法律訴訟，妄稱特區政府的行為為香港的自由及人權「敲響喪鐘」，甚至乞求聯合國採取任何可行措施令黎獲釋。黎智英團隊已不是第一次企圖以國際政治壓力干預司法程序，團隊早前到英國和當地國會議員及政界人物會面，同樣是為了製造輿論和政治壓力，以迫使當局釋放黎智英。該團隊一而再、再而三要求外部勢力對本港司法機構施壓，是公然踐踏香港法治原則，是赤裸裸的妨礙司法公正。

黎智英團夥與其所謂「國際律師團隊」的所作所為，其勾結外部反華勢力之心昭然若揭，亦進一步坐實了黎智英勾結外部勢力的有關線索、證據與危害性。「國際律師團隊」濫用聯合國機制干涉本港司法進程，執法機構應對此展開刑事調查，將所有涉嫌人緝拿歸案，並且就相關事態作出法律裁處。

就算黎智英團夥企圖以抹黑攬炒香港的司法制度亦於事無補，社會各界須攜手堅守法治，支持執法部門對有關違法行為嚴正執法，嚴懲任何反中亂港分子。