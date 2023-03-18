立法會一個小組委員會以「小罵大幫忙」的過程，通過了「特首政策組」設立7個首長級常額非公務員職位、每年2,500萬元開支的要求。誠然，政策組是恢復前特首林鄭之前歷屆做法，只不過由「中央政策組」正名為「特首政策組」而已。不過，所正之名也算更改得恰如其分，舊名自稱「中央」無疑是「作大」了，應該除掉。

前特首林鄭為討好當時的反中亂港勢力，推行綏靖主義及投降妥協路線，滿足敵對勢力的要求，拔除他們最不喜歡的眼中釘、肉中刺，於是上台之後即取消「中央政策組」，成立「政策創新與統籌辦事處」。

本屆政府撥亂反正，取消創新辦，改設「特首政策組」，能否發揮名正言順的作用，則有待政策組拿出真知灼見證明了。何況政策組所費不菲，組長月薪30萬元，其中一名副組長月薪25萬元；編制約40人，編制人手多，耗費可算頗巨了，切勿重複盧偉國議員對創新辦的質疑：「創新在哪裏？有甚麼創新成績出來？」

不過，根據筆者粗略統計，林鄭的創新辦最少也有5項「創新」業績，對上屆政府施政的「貢獻」，或多或少起着輔助林鄭決策的作用。其一，決定對修訂《逃犯條例》「壽終正寢」，放棄堅定立場，跣倒建制議員，讓立法會反中亂港議員得勢不饒人，坐大反政府勢力，加大加快進攻。其二，拒用「黑色暴亂」的定性，長時間堅持用「社會事件」、「社會運動」、「反修例事件」等的模糊描述，甚至用千多萬元搞外判研究為黑色暴亂政治化妝。其三，硬推區議會依期舉行選舉。其四，硬在沙嶺興建殯儀城。其五，最大的「創新」，莫過於反香港法治傳統，完全停止對違法佔中案的檢控。