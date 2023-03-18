「開心香港」睇怕應改口叫「冧檔香港」！這陣子，如果迷信嘅，必然話香港撞邪，否則點會好似骨牌效應，冧完呢樣冧嗰樣，早排演唱會冧屏幕，地盤冧天秤，近期公立醫院更是「落花繽紛」，冧手術燈、冧石屎、冧假天花，老朽之前呼籲大家去公立醫院記得戴頭盔，看似戲言，卻非完全冇道理！

兔年唔通係凶歲？連機場都冧檔，日前電腦系統故障近4小時，多間航空公司無法如常為旅客辦理登機手續，離境大堂逼滿千人，人龍處處，本報編輯大筆一揮：未出發已㷫憤！認真應景。呢，全球最佳機場排名，香港再跌至33位！阿哥，香港自2018年以來持續第5年下跌，今年更首度被深圳寶安國際機場超前，換言之，有兩個大灣區城市嘅國際機場排名已超越香港，除深圳寶安機場，廣州白雲機場早於去年已超越香港，今年雖跌至24名，仍較香港高；深圳寶安機場則後勁凌厲，由第57位大升至31位，贏香港兩位！你話香港再係咁冧檔「壞腦」，排名只會不斷下跌，跌到四腳朝天，「開心香港」就變「醜怪香港」！

香港國際機場曾經揚威國際，8次獲頒全球最佳機場，對上一次排第一，原來已係2011年！往事如煙，都真係世事一場大夢，香江幾度秋涼！香港幾時可再騰飛，幾時真係可以畀大家信心叫一聲「開心香港」？凶歲梗係冇好嘢，瓣瓣唔老利！呢，尋日凌晨時分，本報讀者爆料，指黃大仙、離島坪洲及喜靈洲有數次電力驟降，照計未到盛暑，唔係家家開大冷氣啩！有網民更拍下飛鵝山上疑有電塔爆炸冒出火光一刻！事件雖不至於大停電，消防處於九龍及新界區亦接獲160宗困𨋢報告。凶歲多暴，香港除咗多冧檔亦多殘暴兇案，千萬小心！