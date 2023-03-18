美國、英國、澳洲3國元首日前在加州聖迭戈美國海軍基地，就所謂「三方安全夥伴關係」（AUKUS）舉行會談。美國計劃向澳洲出售5艘美國「維珍尼亞」級核潛艇，3國還將合作研發新型核潛艇SSN-AUKUS。對於美英澳的核潛艇合作計劃，多個國家和國際組織表示強烈反對，指這一行徑嚴重違反《核不擴散條約》，將會加劇核軍備競賽，破壞地區和平穩定。

按照協議，美國將在本世紀30年代起，向澳洲出售3艘二手的美國「維珍尼亞」級核潛艇，未來還可能追加出售兩艘。3國將合作研發新型核潛艇SSN-AUKUS，使用美國的作戰系統。最早從2027年開始，4艘美國和一艘英國潛艇將開始在西澳洲輪換部署，美英還將幫助訓練澳方人員。整個計劃預計在2055年完成，耗資2,450億美元。

《核不擴散條約》是英國、美國、蘇聯等59個國家在1968年7月1日簽署的一項國際條約。該條約的宗旨是防止核擴散，推動核裁軍和促進和平利用核能的國際合作，該條約在1970年3月正式生效。

「勢開核轉移危險先例」，美國拉幫結夥，向無核國家出售核潛艇，破壞地區和平穩定。《衞報》指出，美英澳的核潛艇合作計劃，利用了《核不擴散條約》中的漏洞，即由核武器國家（美國、英國）將核材料和核技術轉移到一個無核國家（澳洲）。該條約允許用於非爆炸軍事用途的核材料免受國際原子能機構的嚴格審查。

無可置疑，AUKUS將開創一個先例，令人擔憂其他國家可能會效法，獲得高濃縮鈾或鈈，用於秘密製造核武器，加劇核武器軍備競爭。另外，「國際廢除核武器運動（ICAN）」表示，澳洲購買和建造核潛艇的決定釀成「重大核擴散風險」。

事實上，澳洲國內反對聲浪高，認為該協議損害了澳洲主權，對美國技術的依賴已成為澳洲主權防衞計劃的重要組成部分。澳洲前總理基廷表示，澳方理應退出AUKUS，他認為該合作完全為美國利益服務，將大大增加同中國爆發軍事衝突的風險。

中國外交部批評美英澳為了一己地緣政治私利，完全無視國際社會關切，在錯誤和危險的道路上愈走愈遠。3國聲稱將遵守最高核不擴散標準，純屬欺世盜名，實質上是脅迫國際原子能機構作出豁免安排，中方對此堅決反對。

一些國家一邊妖魔化其他國家違反《核不擴散條約》，一邊自己卻在轉讓核技術，這是不公平、不可接受的。美英澳建立所謂的「三方安全夥伴關係」，推進核潛艇及其他尖端軍事技術合作，這是典型的冷戰思維，這對核不擴散制度造成了「真實而具體的傷害」，只會刺激軍備競賽，破壞國際核不擴散體系，損害地區和平穩定，愛好和平的國家、國際組織和老百姓都會堅決反對。