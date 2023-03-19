功夫茶：加煙稅益咗私煙　報攤嘆生意大減

煙民都知道「吸煙危害健康」，之不過吸開煙嘅煙民都有一股「民不怕死，奈何以死懼之」嘅無畏精神，佢哋唔怕死卻最怕辣加煙稅增加負擔；另一方面，政府又要進一步壓低吸煙率，大條道理為市民健康着想，而吸煙與健康委員會就贊成大幅增加煙草稅，指「吸煙成本上升，煙民難以負擔貴煙，自然會選擇戒煙」。

吸煙問題，多年嚟糾纏於煙民健康與醫療成本、煙稅與私煙等爭拗，這已成為社會、文化和經濟學者嘅調查和研究對象。最常見嘅說法係增加煙稅無助戒煙，反而會令販賣私煙更猖獗，罪行大增。呢，海關過去3星期展開反私煙特別行動，偵破119宗案件，檢獲超過6,800萬支懷疑私煙和約6公斤懷疑未完稅製成煙草，估計市值約2.5億元。利之所在，私煙確實禁之不絕。

上月《財政預算案》即時增加煙草稅逾30%，香煙售價增至約78元一包，令一眾以售賣煙草產品為主要收入嘅報攤，首當其衝受到影響。有喺旺角經營報紙檔嘅檔主表示，因應煙稅增加，整體生意跌咗近50%，假設平時賣100包香煙，依家賣得50包，冇咗大半生意，唔傷就假！

唔少報攤檔主反映，紙媒式微，每日銷紙確實有限，加上現時持小販牌嘅報紙檔受政府限制，只可出售12款特定物品，除報紙，仲有香煙、樽裝水、電芯及電話卡等，賣煙係其中一個主要收入來源，依家少咗大半買煙客，唔通佢哋因加價就戒煙咩？冇錯，有啲煙民或許會「慳住食」，之不過，更多煙民轉投非法私煙市場！有熟客向報攤檔主承認去買私煙。大哥，私煙只賣20幾蚊包，同正價煙相差一大截，你話報販點同佢哋爭吖！檔主又大呻，幾乎人人都收過「點心紙」，即私煙宣傳單張，但就無人執法！講真，樓上無牌酒吧、毒品快餐車咪又係掃極都有，何況派「點心紙」？

加煙稅影響報攤小販生計可謂立竿見影！報販正處於水深火熱中，憂慮今趟加煙草稅會掀起「摺檔潮」，促請政府加大力度打擊私煙；同時盼望政府體恤民艱，修訂法例放寬售賣產品同可展示廣告嘅限制，畀報販利用攤檔空間出租張貼廣告，即使一千幾百都係幫補！有學者指出，加煙草稅作為一項單一嘅間歇性政策介入，對於降低吸煙率嘅成效，其實比委員會聲稱嘅來得低。也許以往加煙草稅確成功讓部分煙民戒煙，之但係政府若然冇辦法準確掌握加稅幅度，鹵莽地大幅增加煙草稅，變相懲罰基層市民食貴煙，又無法徹底打擊私煙，效果只會適得其反！民生無小事，還是先放寬售賣種類和廣告限制，畀條生路報攤檔主行吓喇！