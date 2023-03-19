正論：社會復常現詐騙　旅遊之都恐蒙污

香港全面復常，報復式旅遊一觸即發，不論是出境或入境，人數均見顯著上升。惟旅遊業復甦的同時，卻驚現旅行社詐騙案，僅本報便接獲來自同一旅行社逾十宗被騙投訴，當中更涉及無牌經營。儘管這是個別事件，但禁微則易，救末者難，執法部門若不嚴加打擊，詐騙之風不斷蔓延，旅遊之都的美名勢必蕩然無存。

涉事旅行社據指由一對夫婦經營，店舖位於大埔，上周突然人去樓空。目前受害苦主至少逾10人，損失由8,000多元至36萬元不等。詐騙手段大致分為3類，第一類是貨不對辦，受害人經旅行社購買機票及旅遊套票，結果航班降級，酒店質素亦不如預期，要求退款不果；第二類是客人付錢購買機票及套票後卻收不到貨；第三類則是被盜用信用卡套現。本報調查更揭發，有關旅行社的牌照早於去年12月1日已經到期，即涉及無牌經營。

執法部門2月至今共接獲7名市民報案，案件列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕，旅遊業監管局則表示不評論個別事件。顯而易見，有關旅行社及經營者是蓄意行騙再捲款而逃，惟執法部門和監管機構卻一派懶懶閒的模樣，不是沒有採取行動，就是以個別事件搪塞，消費者毫無保障。

根據《旅遊業條例》，任何人如無旅行代理商牌照，不得經營旅行代理商業務。旅監局對違反條例者會進行調查，並與相關執法機構溝通跟進，可見旅監局負有不可推卸的監管責任。執法部門更不必說，如果有心查，天腳底也能捉到疑兇，豈會一直無人被捕？

事實上，疫情肆虐3年，香港亦封關3年，旅遊業界首當其衝，遭受重創，不少老牌旅行社也因為支持不住而結業，何況是個體戶？小型旅行社若出現周轉不靈，有人鋌而走險，騙款而逃，絕對不足為奇。旅監局若無有效監管，對違例者放任自流，恐怕絕非個別事件這麼簡單，隨時有更多旅行社騙案未浮上水面而已。

同樣地，正因為疫情和封關影響，本港長期經濟低迷，騙案應運而生。去年整體罪案數字逾70,000宗，比2021年增加8.7%，當中以詐騙案增加了8,000多宗為罪案數字上升的主因。世風日下，人心不古，騙徒手法層出不窮，網上騙案固然多見，但不法之徒利用旅行社作幌子行騙亦絕非不可能，執法部門豈可輕忽視之？

說來實在唏噓。香港過去是安全城市、旅遊之都，如今卻淪為詐騙之城、罪案淵藪。除了上述的旅行社詐騙，上月更有內地旅客在銅鑼灣藥房墮「藥粉騙局」，又有旅客因遺留電話而遭的士司機敲詐，最經典是踩遍全國的內地單車網紅，其單車在香港街頭被偷。香港治安江河日下，各行各業泥沙俱下，有目共睹。

百年養不足，一日毀有餘。香港實在有太多不法分子當旅客是水魚予取予求，令旅遊之都美名盡喪，最終只會起趕客作用，自毀長城。執法部門再不加緊打擊，受害的必然是香港自己！