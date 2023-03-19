國際政經金融大變，應該是香港百年不遇的機會。

美國的制裁使波斯灣地區國家的國際金融中心崛起，杜拜吸納不少俄羅斯企業與資本，且杜拜可與卡塔爾、阿布扎比和利雅得等區內金融中心連成一片，用當地充裕的資本和灣區國家的政治實力（包括與伊朗和解所產生的新增區域勢力）來抗衡美國的壓力，使反制裁活動更可壯大。

沙特阿拉伯準備投資伊朗，是與美國制裁對着幹。相比之下，俄羅斯資金轉移至杜拜等地營運，對美國制裁的挑戰作用與意義還有所不如。沙特等國所恃的是俄羅斯與中國的支撐，區內國家和解產生的團結力量。美國能作怎樣的反制呢？這是國際與地緣政治的形勢變化造就杜拜等的機會。

本來，美國針對中國企業的迫害是明確不過，再無懸念。可惜，中國的資本還是猶豫不決，心存僥倖，美國上市已成絕大風險，個別企業還是樂此不疲。而在迴避風險的選擇，中國企業的新上市熱點是倫敦與瑞士，看不到英美原是一夥，瑞士亦早已放棄中立，投靠美國。中國企業的資金轉移，最終還是送羊入虎口，卻恰好反映中國企業的高管，不少還是不顧一切地親美親西方，其中當然也有不少是擁有美國西方的護照與居留權，對中國的忠誠可疑。

中國證監會最近暫緩批准中國企業的全球存託憑證申請，導致歐美上市的暫停，憑證可換股票，會成為衝擊國內股市的海外管道。這一政策變化或可看到中國政府對海外不同形式上市的擔心。中美衝突激化的話，中國企業在西方的所有證券投資和資產債務，都可成為美國武器化的工具，小的是凍結充公，大焉者是借此攻擊中國金融。單從避險來看，中國不應再把資金存放於西方，而應吸取俄羅斯的教訓，從西方撤退，改存國內和友好國家。

中國的優勢是有香港這個全球第三的國際金融中心，可惜政府與企業對此優勢缺乏重視，還是聽從美國，追求投資在西方。香港的金融中心經歷二十多年的回歸，也沒有進行改組來保證國家安全，迴避西方政治制裁的風險。當前國際形勢已十分清楚，再無疑惑和僥倖的餘地，香港作為中國和與中國友好國家的國際金融中心要求日益迫切。

若能做到，為國為民為世界，借百年不遇的機會，可打造出新香港來。