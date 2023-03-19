從特朗普到拜登，美國開始持續地全方位打壓中國。這些動作和叫囂，可謂無日無之，有時甚至一日內有多宗這方面的新聞，而本月初就有3宗。

一是美媒報道，美國很多港口使用中國製造的巨型貨櫃起重機，美國國家安全部門和國防部官員認為，這些起重機負有間諜任務，「猶如特洛伊木馬般在偽裝下秘密執行間諜活動」，為中方「扼制美國港口交通或收集經港口運輸的軍事物資情報」。美國官員聲稱，全美港口八成貨櫃起重機均來自中國的「振華重工」，維護「振華重工」的中國籍人員持有兩年期美國簽證；美國官員認為，這些人員會「收集情報」。中國駐美大使館指出，美方的這種擔憂和指摘，屬於「被害妄想」。

二是美國參議員沃納透露，計劃提出法案，讓政府禁止或阻止中國短片分享平台TikTok等科技產品在美使用，因為它的影片類型令人憂心可能成為宣傳工具。事實上，美國眾議院外交關係委員會3月1日已經通過決議，授權拜登總統禁止TikTok，此乃美國對所有社交媒體作出的最大限制。現在參議員猶嫌不夠，繼續對中國科技產品瘋狂打壓，他們一見到來自中國的東西，就攏不住火，要揮動老拳。

三是美國海軍陸戰隊去年組建了一支負責在太平洋作戰的「濱海團」，這支戰鬥團近來在南加州展開為期10天的「模擬島鏈訓練」，測試國防部為未來可能與中國開戰提出的作戰概念。消息說，他們未來兩年將密集練兵，「次數將是大部分步兵團的4倍至5倍」；他們研發的新戰術，是「如何在中國地盤打仗並取勝」。美國海軍陸戰隊司令貝格表示，必須忘掉以往的訓練方式，「為友軍戰機、軍艦、潛艇尋找攻擊目標，必要時自行發動攻擊」。

這些新聞讓人見識了美國通過編造各種罪名對中國的打壓，更讓人見識了美國要對中國動武正加緊訓練和「戰術創新」。