美國短時間內3家銀行倒閉，風暴迅速蔓延至歐洲，金融市場一片風聲鶴唳，大有山雨欲來之勢。美國政府被迫緊急出手救亡，抽調250億美元為硅谷銀行兜底，以及由財政部牽線、11家華爾街銀行向搖搖欲墜的第一共和銀行存入300億美元；此外，瑞士央行也為岌岌可危的瑞士信貸銀行提供500億瑞士法郎救命錢。美國財長耶倫大派定心丸，強調銀行體系依然健康，「美國人可以放心」。是嗎？銀行存戶也許暫時沒有損失，但金融市場風雨飄搖，經濟衰退迫在眉睫，叫人如何放心？

特朗普聲稱美國正面臨1929年的大蕭條，「新債王」岡拉克也警告美國經濟可能在4個月內陷入衰退。這才是實話，美國人尚且不放心，何況是外國人。首先聯儲局本身就不放心，本想繼續加息壓抑通脹，冷不防銀行忽然爆雷打亂節奏，可謂騎虎難下，不知如何收科。

冰凍三尺，非一日之寒，美國所有金融亂象都是源於自身。2008年金融海嘯已經暴露諸多問題，後來危機雖然解除，但問題並沒有從根本上解決，反而因為聯儲局天量放水而埋下更多隱患。直至通脹惡化，聯儲局又臨急抱佛腳，採取激進加息，導致美債急跌，終於引爆地雷。最荒謬的是，出事銀行的高層之前紛紛緊急沽股套現，或派發花紅落袋，將自私自利的一面暴露無遺。有人批評美國銀行家不道德，其實這就是老美的本質，早已見怪不怪。華府高官聲稱所有損失都不需要納稅人承擔，那麼錢從何來？還不是靠印鈔和發債？不難預料，這場銀行風暴絕不止於此，更大的危機還在後頭。

出來行，遲早要還。美國自恃擁有各種霸權，長期在國際上興風作浪，動不動就揮舞制裁大棒，今天針對這國，明天針對那國，搞得天下大亂。反而對本身問題從來沒有正視，以致千瘡百孔，等到爆發危機便將禍水外引，讓全世界為其埋單。這一招過去屢試不爽，現在卻未必行得通。須知美國金融霸權今非昔比，在各國紛紛去美元化的當下，老美繼續胡作非為，勢必加速霸權衰落。

歷史終將證明，美國靠打壓別國來維護霸權，只能搬石頭砸自己。道理很簡單，任何打壓行為都會遭到反噬，削弱別人的同時也在削弱自己。別的不說，單是金融亂象沒完沒了，就足以動搖美元根基，令人避而遠之。