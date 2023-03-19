美國在極短時間內接連有3間銀行倒閉，部分與民主黨關係密切如硅谷銀行獲華府出手打救，但金融危機會否愈鬧愈大，始終無法令人樂觀。屋漏偏逢連夜雨，全球去美元化加劇，拋售美債沒有停止，令美國金融僵局雪上加霜。

可以看見，中國1月份減持77億美元美債，已是連續6個月減持，持有量創下近13年來新低；與此同時，全球至少16國也在拋售美債，包括德、法、以色列、巴西等美國友好國家，尤以比利時減持幅度最大，規模達到逾230億美元之巨，只有日本、英國等美國附庸在施壓下不得不增持。至於與中國關係密切的沙特阿拉伯1月份亦在拋持美債，達87億美元，是歐洲地區外最大賣家。取而代之的是各大國大舉購入黃金，此消彼長之下，美元霸權遲早必被動搖，可謂寫在牆上。

淪落至今日風雨飄搖的窘境，直接原因是美國不斷印鈔，繼而「暴力」升息，意欲壓低通脹，收割全球財富。誰不知害人終害己，美債貶值致銀行周轉不靈，國際間對美元失去信心，不斷拋售美債，陷入惡性循環。全世界都在關注聯儲局會否減息以挽救金融系統，惟減息必然導致通脹急升，在失業人數不斷增加的當下，高通脹又會引致社會不穩，觀乎英國和歐洲國家工潮不斷，已可預視美國未來將會如何。

由此可見，所有亂象歸根究柢是美國執政者無能所致。濫發鈔票舉債度日必會引致通脹，美國不理；加息會引爆金融危機，美國不聽；俄烏戰爭加劇能源危機，美國更是關人個關。加上抗疫無能，3年來死傷枕藉，華府更認為自己沒有責任，反而甩鍋中國。如今好了，危機逐個引爆，跟中國關係又愈弄愈僵，想重溫2008年金融海嘯、中國購入美債打救的好夢，真是門都沒有！