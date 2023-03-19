美國電動車特斯拉的銷量橫掃全球，但是踏入2022年，全球最暢銷的新能源車，特斯拉已讓位給中國製的比亞迪。不過，若然單看香港市場，去年特斯拉仍然紅得發紫，年銷超過1.2萬輛，位列第一，排名第二至第十的汽車品牌加起來，總銷量才僅僅及得上特斯拉一家公司。

然而，剛邁進2023年，情況已經改觀，比亞迪強攻香港市場，今年1月的銷量已超越特斯拉，合共賣出了340多輛，該公司更定下目標，全年在港要售出8,000輛。若然成功，特斯拉在香港的「一哥」地位，會受到威脅。

特斯拉與比亞迪，在未來的新能源車市場孰勝孰負，暫時還難以斷言，但可以斷言的是，日本汽車王國的地位快將終結。日系私家車在全球的市場份額正逐步收縮，如果日本連汽車業也保不住，試問該國還有何可恃？

以往，香港人的家用電器，最少會有一件是日本製造的產品，好些家庭甚至全部電器都是Made in Japan的，但這樣的日子已一去不返。近年香港人要買大型家電，首選是南韓貨；買小型家電，中國製的價廉物美、琳琅滿目，早已搶佔了不少市場。如今能夠支撐日本工業的，就只剩汽車。

可惜近年日本汽車業抱殘守缺，不思進取。幾年前，電動車尚未十分流行，我曾向車行職員請教，為何歐洲汽油車的銷量，愈來愈勝過日本車。職員滔滔不絕，從引擎素質的角度，向我解釋兩地汽車的差距，可憐我這機器盲只聽得一頭霧水，但收到的訊息，大概是說日本汽車十多年來幾乎沒進步過，合該走下坡。如今再進入電動車世代，日本在該領域的發展更慢，看來該國的工業，已是日薄西山。