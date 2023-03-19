「你不能對人做出醜惡的事，又期望活得美好。」這是網絡上一句流傳甚廣的話，想帶出的雖不過是「善有善報，惡有惡報」的簡單道理，但美國人囿於自家那部屠殺、掠奪、侵略擴張史，不僅篤信成功從學會使壞開始，言行更是絕對的丁蟹。

美、英、澳3國首腦日前齊集加州聖迭戈，為老美的反華大戲站台。拜登表示不擔心中國會視AUKUS計劃為威脅，記者問他是否將與中國國家主席通電話，他回答「是」卻未有透露具體時間。中國外交部發言人則指溝通的價值和意義在於增進理解、管控分歧，不能為溝通而溝通，美方應當拿出誠意，以實際行動推動中美關係重返正軌。

各位記不記得美國人2月初煞有介事的擊落中國氣球，打撈並說要進行分析，至今有沒有下文呢？如果真有間諜氣球高超得能讓全球專家精英薈萃的美國，研究逾一個月仍未能拆解出箇中底蘊，而中國又像老美所渲染那樣不安好心，那麼美國竟然還未從地圖上消失，這奇不奇怪？

畢竟美國一向事忙，忙於在全世界攪局，現正埋首妖魔化TikTok，既然比利時、丹麥、新西蘭等相繼祭出局部限制措施，山姆大叔就連日前心思思想開波，那疑似偷橋自「鹹濕打樁機」的「陰濕起重機」，亦即五角大樓將中國製的巨型貨櫃起重機視為潛在間諜工具的反華新攻勢，也得暫時熄掣，千萬不可分散了打擊TikTok的焦點，那就更不必說有空向外界公布中國氣球存在甚麼鬼威脅了。

美國硅谷銀行近日倒閉，老美的金融體系響起警號，這是上天的一次賞善罰惡。諷刺的是，拜登承諾所有美國人及企業的銀行存款均會得到保障，但大批存戶決不相信，照樣排長龍提款。為減低受騙風險，人們對美國提高了警覺。