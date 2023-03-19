全國兩會在北京閉幕，香港廣東社團總會和香港福建社團聯會日前分別舉行「學習貫徹全國兩會精神宣講會」，中央駐港官員應邀出席並作交流分享。今年兩會成果豐碩，全面貫徹二十大精神，對強國建設、民族復興進行再動員再部署，凝聚全國人民力量團結奮進，為保持全球發展領先地位提供了精神力量和決策先手。香港各界應要深刻學習兩會精神，更明確自身優勢及發展方向，更好融入國家發展大局、對接國家戰略，為香港由治及興開新篇。

中央駐港官員稱，香港貫徹落實兩會精神必須找準最基本的立足點，強調只要把握好中國式現代化的香港機遇，把握好香港發揮獨特地位和優勢的方向路徑，把握好新階段關鍵期香港必須深入反思的關鍵問題，定能在中國式現代化中大有可為、風光無限。

國家主席表示，推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定；國務院總理也強調，中央將以「三個全力支持」保持港澳長期繁榮穩定。可見中央把港澳長期繁榮穩定，已提升到關乎全面建成現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標的重要部分。此外，香港金融、航運、貿易中心的地位全球首屈一指，而在「一國兩制」的落實下，有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，二十大報告亦指中央高度重視香港的雙向橋樑角色。香港任重道遠，更應發揮所長，貢獻國家所需。

責任、機遇已明確，香港必須以兩會精神為指引，把融入國家發展落到實處，把握好「十四五」規劃、粵港澳大灣區機遇，讓經濟社會發展成為國家發展的有機部分，在國家改革開放事業、建設現代化強國乃至中華民族復興中擔當重要角色，作更大貢獻。