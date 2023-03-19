日本政府自第二次世界大戰發動侵略戰爭，帶給亞洲各國人民遭侵略戰火蹂躪的深重災難後，80多年後的今年上半年，又欲把相當於500個奧運比賽泳池水量，130萬噸含有高放射性的氚和碳14，以及其他放射性同位素如鍶90，可累積在人體骨骼導致胃癌及血癌的福島核電站污水全部排入大海，讓核廢水污染太平洋，散播核災禍給亞洲以至全球人類。專家指出，只需57天，半個太平洋中毒，3年內美、加、韓都受污染，10年後全球海域都被日本核污水的有害元素污染，造成全球生態大災難。

面對日本政府的一意孤行決定，中國政府作出強烈反對。中國外交部表示，「核污染水排海絕不是日本一家的私事」，強烈要求日方必須以透明方式處理，重視國際社會強烈反對的聲音和要求。

可是，日本作為港人除中國內地以外第一個熱門旅遊地，卻是以怨報德。然而，日方一意孤行在今年上半年排放核廢水落海的嚴重污染環境行為，卻出奇地聽不到香港環保團體或組織的反對聲音，豈不是變「哈日族」了？唯獨工聯會反而看到健康危機，舉行抗議反對行動。其實，日本人民包括漁民，都反對福島核廢水排海，首先日本本國人受害，而核廢水的毒害是永久性和無國界。

港府負有維護國家安全重責，必須對日方公害行徑強烈反對和抗議，並採取有力反對措施：一、禁止福島及附近水產和食品入口；二、提高對日本進口所有食物及水產的輻射監察；三、提升對日進口食物監察的透明度和確保市民的知情權，加大加密發布監察輻射數據變化，讓公眾加強防輻射毒害的警惕；四、港府必須配合中央政府，密切同步採取有力措施，反對日方排核污水落海的所有行動。