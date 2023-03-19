近期最轟動嘅金融事件，相信係美國一星期內有3家銀行「爆煲」倒下，其中硅谷銀行更是全美第16大銀行，資產規模超過2,000億美元。為制止恐慌蔓延，政府出手救亡之餘，並組織銀行業自救，以示團結。

然而，正如本報「產評」指出，這種亡羊補牢嘅做法，不值得讚賞，皆因2008年金融危機爆發後，美國加強對大型金融機構嘅監管，卻未有同時強化地區金融機構嘅監管，如今地區銀行出事，短時間內如骨牌般接連倒下，絕非偶然。更離譜嘅係，出事前銀行高層似早預視危機將至，不是趕沽持股套現，就係緊急出花紅落袋，行為既不道德，也凸顯監管問題。美國嘅金融亂象只會加快全球去美元化！

時移世易，世界又到咗「百年不遇的巨變」，東方崛起勢不可當，美國獨霸嘅時代已過去，未來中國經濟全球第一已寫在牆上！美國PwC會計事務所幾年前作出2050年經濟預測，以購買力平價（PPP）推算嘅GDP分量，中國排第一，第二係印度，美國只排第三，日本降至第八。

不必扯太遠，中國經濟今年初已明顯復甦。今年中國最關鍵嘅目標係「努力實現經濟運行整體好轉」；根據全面建設社會主義現代化國家「兩步走」嘅部署，第一步2035年嘅遠景目標係人均國民收入達到中等發達國家水平，目前按年均匯率計算，人均GDP只有1.27萬美元，要達到2035年這個目標，還要增長翻多一番。中國面對美國西方全方位遏制、圍堵和打壓，領導人特別提到要提高科技創新能力，解決「卡脖子」問題。毛澤東曾說「中華兒女多奇志，不愛紅裝愛武裝」，老朽認為如今係「不愛浮誇愛務實」，2035年翻多一番不是夢！