伊朗和沙特阿拉伯最近「破冰」重新建交，雖不至於徹底解決那因宗教分歧而造成的千年恩怨，但也可說是新時代中國斡旋下的和平模式。中國作為兩國的調停者，事前美國蒙在鼓裏，背後的原因，各位聰明的讀者相信也不難理解。

美國近年經常將「中國尋求改變世界秩序」這句話掛在口邊，筆者既同意，也不同意。不同意是因為中國是國際秩序包括聯合國、世貿、世衞等國際組織架構的堅定支持者和維護者，在這些國際組織的框架下，以平等的原則推動世界和平，謀求共同發展。但某程度我也同意這句話，因為中國正在改變以美國為首的部分西方國家一直以來「誰大誰惡誰正確」的霸權秩序，令這些霸權國家不能再像往日般予取予攜。今天中美最大矛盾並非意識形態問題，而在於和平合作與戰爭對抗兩條路線之爭。

中國人在兩千多年前的《司馬法》已寫出「國雖大，好戰必亡」這個道理，而《司馬法》作為中國古代最重要的軍事指導思想，因此中國一向都有很強的和平傳統，不以對外擴張作為國家的發展策略。可惜，今天仍有某些大國視戰爭為解決問題或轉移國內矛盾的主要手段。以美國立國246年為例，當中逾九成時間都在戰爭狀態，美國軍費是排第二至第九位國家的總和，高達8,420億美元，佔其GDP的3.5%，遠超世界低於2%的平均水平。

怪不得有人分析，美國政府被背後的軍工複合體操控，龐大的利益鏈推動這頭戰爭機器在全球煽風點火。尤其是現時美國國內種族、意識形態矛盾嚴重，經濟增長乏力，通脹仍未受控，近期更連續發生銀行爆雷擠提。面對煞停加息會令通脹加劇，繼續超寬鬆的貨幣政策又恐怕會損害美元的信用地位，但美國仍不願意解除對華貿易戰和科技戰，餘下的選項就只有挑起戰火，讓資金回流美國，類似的代理人戰爭、離岸戰爭策略，美國屢試不爽。

針對中國方面，拜登政府被透露早已設定了摧毀台灣計劃，透過挑起台海戰爭，甚至聲言要主動炸毀台積電等，將台灣變成焦土，以阻撓中國發展。而近日落實的「台灣學人計劃」，是美國《台灣政策法》的具體實施，以「學習」名義，明目張膽地派員進駐台灣當局一些敏感部門，實行長臂介入，說明美國「軍援」台灣100億美元並非免費午餐。但我深信這類陰謀詭計注定會失敗，正如國家領導人日前所說：「吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明；阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠。」

《司馬法》還有一句「天下雖安，忘戰必危」，我們要有戰爭的危機意識，做好準備，做到能戰方能止戰，敢戰方能言和。更重要是要建構人類命運共同體的世界新秩序，團結更多熱愛和平的國家和人民，謀求平等互利共贏。國家領導人將訪問俄羅斯，能否為俄烏戰事帶來和平曙光，我們拭目以待。