正論：說故事天花亂墜　香港夢盛極而衰

香港近期多宗轟動全城的新聞，先有社交界名媛殘酷碎屍案，繼而公立醫院連番揭發墮物爛蓉蓉，上周又有警員捲入同志迷姦水命案，都是駭人聽聞的事件，而且過往少見，極不尋常。近日尖沙咀海港一個商場外擺放了一個洋藝術品，說是為香港打氣，但其外貌卻令人聯想起有人從棚架下墜，不但大殺風景，更看似是不好的兆頭，香港人心惶惶，受訪新生代紛紛想走，不無原因。

香港人才不斷流失，連慣於「隱惡揚善」的港官亦不得不承認，可見情況惡劣已經不能忽視，需要及早補救。可是說還說，來來去去都流於演說，港官不斷宣傳吸引外地人才，甚至用「搶」字來形容求才心切，實際行動卻是雷聲大雨點小，短期內難望有轉機，能否搶到人才成為疑問，反而吸引了外來的犯罪專才來港搶錢，假難民固然源源不絕，較早前更發現有曾在內地犯事的「人才」渾水摸魚，幸有入境處嚴密把關，才不致引狼入室。

與其吃力不討好，千方百計不顧儀態向外人招手，按理留住本地人才應該更輕易。中國人有句說話「人離鄉賤」，往外國發展離鄉別井，要與家人分隔兩地，這種苦不用多說。而且外地人生路不熟，加上種族歧視及氣候生活習慣種種都要適應，還有語言障礙亦非人人可駕馭。但事實擺在眼前，很多香港人心口「寫個勇字」，即使條件不理想，亦想離開香港向外闖。

最新一個問卷調查顯示，逾七成受訪者過去三年曾考慮到海外升學，近四成人想到海外工作。有近六成受訪者表示因為生活壓力驅使他們考慮到海外升學或工作。雖然逾四成人擔憂語言不通等問題，但半數受訪者直認英文水平一般，近四成更承認英文水平差，到了許多西方國家溝通都有問題，長期生活恐怕荊棘滿途。以往的移民潮，不少人都是因為不適應，不能融入外國人圈子，尤其是英語差，如何可以在當地工作？難道坐食山崩嗎？

明知山有虎，偏向虎山行，是不少外流港人的寫照。對他們來說，甘於冒險外闖，因為留下來風險更大，留下來被虎噬機會更高。苛政猛於虎，這些年特區政府的「德政」層出不窮，令市民叫「虎」連天，以往太平盛世等於遮醜布，一到艱難時刻便顯露無遺。暴潮最終都是要靠中央出手平亂，疫潮出招朝令夕改，與民為敵，向受苦市民落井下石，6時後不准堂食，打工仔踎街食飯，相信港人記憶猶新。好不容易捱到疫退開關，市民有得遠走高飛，當然把握機會，路是自己揀，跌低不會喊，總勝過無辜受難。

不斷有港官說香港缺人才，要向外挖人才，另一邊廂政界卻又宣傳香港年輕人到大灣區發展，當中理念有矛盾之處，既然香港人手不足，為何還是叫年輕人到其他地方？若果香港機遇處處，留下來不是更簡單嗎？這等於間接承認香港缺乏發展機會。從來內地有為之士慣了「北漂」或「港漂」，香港在工作機遇可以與首都相提並論，比內地大部分地區都發達，可嘆是，國際金融中心今時今日淪落到，要叫年輕人到灣區其他地方找工作，又要搶又要游說人才來港工作，香港失去其優越性，已是不爭事實，內地很多地方趕上來，不是單純因為它們走得特別快，而是此起彼落，香港倒退太過急速。

港官為推銷香港，大量使用語言偽術，說得天花亂墜，然而一連串醫院假天花真的墜下，結結實實打了他們一巴，簡直是當頭棒喝，從「香港夢」醒來。香港盛極而衰，從高峰滑落，整個社會陪跌，紅館屏幕都可以墮下來，還有甚麼不會跌？尖沙咀海港的「墜落人」藝術裝置，此時此刻，看來特別諷刺。與其說是破壞風水，倒不如說是香港走上霉運，才會招致異象接踵而來。

香港很窮，窮得只剩下錢，用高薪招徠，外國人固然反應冷淡，內地人也不見得踴躍，來賺多幾個錢，卻要面對本地專業團體的敵視，說甚麼水平難有保障，要嚴加監管云云，將心比心，香港就沒有醫療事故嗎？特區政府與其大灑金錢去搶外人，倒不如想辦法留本地人才。既然想說好香港故事，難道不是應該由香港人來說嗎？