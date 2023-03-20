功夫茶：大賊小偷通街走　治安崩壞人人憂

治安崩壞，係社會步向衰敗嘅先兆！皆因導致治安崩壞嘅主因，係執政者無能、執法者無力，係道德淪亡、人心不古，亦係被逼得走投無路、鋌而走險。至於治安崩壞嘅影響，自然係不法者成為「主宰」，守法者被迫離開！

喺遭受黑暴漫長嘅折磨之後，港人無不盼望社會恢復秩序，然而罪惡從未離開！無日無之嘅黑幫斬人械鬥，掃之不盡嘅毒品，仲有數不清嘅詐騙、盜竊等，甚至連執法者都知法犯法，18區皆無淨土，市民點樣安居樂業呢？

呢嗱！好似話發生喺今年初嘅中環派對房劫案，洪姓受害人只係想傾吓買賣，心知財不可露眼，諗住喺派對房傾咪夠晒安全；殊不知途中竟然有5名大漢闖入房內，其中4個仲要係南亞佬，擸住兩把牛肉刀指嚇，受害人唔驚就假，最終損失合共逾110萬元財物。離譜嘅係，約受害人出嚟嘅馮姓男子，事後因涉嫌串謀行劫被捕，原來一切都係局，傾生意係假，打劫先真。仲離譜嘅係，就算執法人員日前拘捕多3名涉案男子，至今合共拘捕5人，但啲南亞佬依然下落不明！慌唔係發咗達就潛逃家鄉歎世界咩，等幾時唔夠錢使，又返嚟香港犯案，十足當港人提款機咁！

假如話上述劫案係大賊針對富貴人家，小市民唔使咁擔心，咁嚟緊會講嘅盜竊案，就同小市民息息相關啦！生果人人都會食，並唔係咩奢侈品！但就喺尋日上晝，旺角花園街有鮮果排檔遭爆竊，檔口一個木櫃嘅鎖頭被賊人撬開，兩個大樹菠蘿同數隻柑不翼而飛。雖然只係約值800元，但對於做小生意嘅檔主嚟講，都咪話唔肉赤，何況仲要係近一個月嚟第3次失竊呢！

案件可怕之處在於，過往啲鼠竊狗偷一般都係吼準受害人粗心大意，斷唔會為咗幾百元財物大費周章，甚至夾硬嚟；相信女檔主都係咁諗，於是喺經歷兩次被盜之後，已經將大樹菠蘿由檔口木架當眼處，改為鎖入木櫃內；但今次個賊為咗偷大樹菠蘿，竟然擸齊工具喺大街大巷撬鎖，唔通對大樹菠蘿已經癡迷入魔？仲搞到女檔主損失多把鎖！恐怕事實係，依家啲小偷已經猖狂到可以當執法者冇到，心諗︰「撬鎖咪撬鎖，反正捉唔到！」

要判斷一個地方嘅治安好唔好，罪案數字固然係一項參考指標，但更多嘅係睇市民生活模式！假如有一個地方，人人路不拾遺、夜不閉戶，大家信唔信嗰度治安差呢？倒番轉嚟講，假如市民深夜唔敢出街，出街唔敢行小巷，見到南亞佬要掉頭走，傾生意要帶保鏢先安全，甚至連生果都要放防彈玻璃展櫃擺賣，先可以避免被盜嘅，就算罪案數字比起其他地方為低，治安又算唔算好呢？相信大家心內早有答案！