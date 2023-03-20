說好香港的故事是重要，但更重要是做好香港的發展。香港面對百年未遇的國際大變，怎可不變地守株待兔？很可惜，由亂到治靠的是中央介入，治中求發展似乎香港還是等待中央援手，等待中央的指揮。中央提出了大灣區、一帶一路倡議，香港參與國家發展大局。

新一屆特區政府上台這麼多個月來，動作頻頻，然而，社會還不知道香港在大灣區怎樣做，是配合深圳、廣州？是有本身的發展戰略、投資重點，與大灣區其他城市地區可怎樣分工？對於一帶一路倡議，香港仍未有投入，今年是倡議的10周年，10年裏，香港似乎是沒有一點動作，公關式的論壇年復一年，已成陳設。

香港要參與國家發展大局，怎樣參與？有哪些重點？香港宣傳國家的「十四五」規劃，列入中學課程，可是政府怎樣參與，誰也說不清。國家開展與中東阿拉伯國家的合作，香港也組團訪問。國家的合作是事前談判，合作各種協議落實；香港訪問沒有事前準備，也見不到事後商討，究竟香港要加強與中東合作，用甚麼方法，在哪些領域，還是付之闕如。

媒體上多了政府的宣傳，特首帶隊出外訪問，但有甚麼戰略、措施呢？當然，特首出訪是破冰之旅，破冰之前還應有計劃，破冰之後便急需投入工作。問題是，香港在中東的取向如何，定位如何？單只開會，就如回歸以來香港與廣東省、廣州、深圳開了眾多會議，20多年來政府還只在商談。對內地如此，對特區政府不熟悉的中東，更難期望在訪問之後、禮節交往之餘有何結果。

國際形勢大變，中國積極參與、積極介入，以維護國家利益，推動世界和平發展。這需要舉國體制來將之實現，在這個過程中，中國的發展會有轉變，更上層樓。香港作為中國的最先進城市經濟，「一國兩制」創舉和國際金融中心，不可能置身事外，讓港英統治的舊傳統阻礙香港融入國家大局、融入世界大變的潮流裏。可是由亂而治後，特區政府做了甚麼呢？為甚麼還要等待中央安排，特區政府不主動策劃推動呢？

當前港人關心的是美國引發的國際大變動，卻少重視香港在這個大變動中的發展和不發展。這是另一種港人的政治冷漠，對香港、對國家乃至個人都是壞事。中央當不會看不到這樣的情況，以及這樣的情況帶來的問題。