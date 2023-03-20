《港區國安法》已經公布了兩年半，全國人大常委會的有關釋法已經昭告天下，香港司法界在形勢壓力下不得不作出「支持」表態。

然而，這並不表示《港區國安法》和人大「釋法」的落地執行一帆風順，也不代表沒有勢力要用掌握的權力和所謂「法理」阻撓、抗拒《港區國安法》的實施，留下縫隙，製造麻煩和話題，通過繁瑣的程序，淹掉《港區國安法》的執行，幫違反國安法的疑犯逃出生天，為外部勢力干預香港司法、攻擊國安法「創造機會」。

壹傳媒黎智英涉干犯《港區國安法》勾結外國勢力、聘請「洋大狀」抗辯一事，引發全國人大常委會就《港區國安法》第14條及第47條作出解釋。據此，港府要修訂《法律執業者條例》，杜絕海外律師參與國安法案件，堵塞漏洞。

整件事，人大釋法的用意，對修訂《法律執業者條例》的要求清清楚楚、明明白白，只須「一刀切」便可了斷，也即不論任何理由，皆不批准海外律師參與香港國安法案件。這也是全世界的做法，是中央對香港全面、準確實施《港區國安法》的要求。

然而，香港司法界卻整色整水，節外生枝，把簡單問題故意複雜化。香港律政司的修例建議，除了法院在海外律師參與國安案件前要取得「行政長官證明書」外，增加了對海外律師也要事先取得行政長官的「准許進行申請通知書」。

很明顯，這種僭建做法賦予了海外律師參與國安案的角色和權力，讓他們有機會介入香港的國安案件，展開司法「糾纏」，濫用法律程序，給海外律師和外部勢力借題發揮、搞風搞雨開啟了一道門縫。司法界把它美其名曰「個案處理」，還說「更符合國安法第47條的解釋」，比「一刀切」更容易處理。

看來，他們是非要為海外律師介入國安案保駕護航到底也。