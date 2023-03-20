俄烏戰爭僵持不下之際，中國最高領導人對俄羅斯進行國事訪問，難免觸動美國敏感神經。儘管中方強調今次將是一次友誼之旅、合作之旅、和平之旅，為烏克蘭危機勸和促談發揮建設性作用，但美方不是這麼想，他們自有不同解讀和各種揣測。

在此之前，美國政客和媒體就不斷炒作中國可能對俄羅斯提供「致命性援助」，並語帶威脅地警告中國將會面臨空前的「嚴重後果」。實際上，中國作為堂堂正正的大國，與其他國家正常交往是本身應有權利，既不需要看美國臉色，更不需要聽從美國指揮，華盛頓愈是威脅恐嚇，愈是暴露自身心虛。

老美很清楚，如果中國對俄提供軍事援助，即使只是有限度的武器援助或訊息支持，也會迅速扭轉戰場形勢，為美國及其西方陣營帶來噩夢，所以他們最擔心的就是中俄愈走愈近。但奇怪的是，華盛頓所作所為恰恰是在促使中俄愈走愈近，一方面全力圍攻俄羅斯，一方面加緊打壓中國，分明就是兩線作戰，企圖同時擊垮中俄兩強。美國有此能力嗎？別開玩笑了，若不是中國奉行不結盟政策，一旦與俄羅斯正式聯手，美國注定吃不了兜着走。

目前而言，中國當然還不想改變既定政策，依然堅持不結盟、不對抗、不針對第三方的原則。但面對美國愈來愈沒有底線的打壓和挑釁，中國不得不考慮更多可能性，即使短期內未必與俄羅斯結成軍事同盟，起碼也會加強戰略協作。因為中國人很清楚，如果俄羅斯被美國擊垮肢解，中國外部環境必定更惡劣，戰略壓力必定更大，面臨的打壓必定更多。所以不管從甚麼角度看，中國都沒有理由對俄羅斯的困境坐視不理。

有人說，只要中俄肩並肩站在一起，國際秩序就亂不了，世界公理就倒不了，霸權主義就長不了。這也許有點誇張，但中俄肩並肩站在一起，勢必令老美寢食難安，則是不爭的事實。正因如此，華盛頓對中國領導人此次莫斯科之行特別關注，也特別焦慮。早前白宮官員聲稱，美國總統拜登明確表示希望在不久的將來與中方會談。很明顯，老美確實有點坐不住了，急於想試探中方口風，摸摸底牌。反觀中方一點也不急，完全不讓對方有試探和摸底的機會。再說，老美向來言而無信，說一套做一套，中方早已領教過，根本沒有甚麼好談。