俄烏戰爭延續逾年仍未平息，美國則不斷煽風拱火，「死神」無人機墜毀黑海，更添美俄兩國正面衝突的風險。國家主席習近平此時到俄羅斯進行國事訪問，能否成功斡旋停火尚未可知，但中俄兩國持續深化關係，將簽訂「新時代」宣言，兩國聯手合作上不封頂，最令美國惶恐不安。

事實上，習近平此行除了會見普京，更會與克宮多名高層見面，包括安全委員會副主席、外交部長、副總理、央行行長、國防部長、航天局局長、軍事官員等等，反映兩國進入「新時代」將有全方位合作，不是結盟，更勝結盟。

面對中國勸和促談的明確態度，美國卻堅決反對，揚言俄烏現階段無條件停火，停火只對俄羅斯有利。美國附庸英國，同樣煞有介事指任何不以烏克蘭主權及自決為前提的和平協議，根本不是和平協議。荷蘭海牙國際刑事法院更適時發布一份逮捕令，聲稱普京觸犯戰爭罪行，顯然有美國在背後搞鬼的身影。但別說所謂的逮捕令並無實效，美國本身便是最無視國際法庭的國家。特朗普時代便因為海牙國際刑事法院欲調查美軍於阿富汗戰爭的罪行，而制裁多名法官。現在又玩起這種把戲，普京不嗤之以鼻才怪。

種種小動作無非反映美西方對中俄聯手極度不安。中國雖然奉行不結盟政策，但中俄進入「新時代」，由經濟到科技再到軍事全方位深化合作，對美國利益當然有害無益。而中國對俄烏戰爭亮明態度，勸和促談，美國卻以種種似是而非的藉口反對，更凸顯美國才是不願世界和平的罪魁禍首。

其實，俄烏戰爭久拖不下，不僅兩國五勞七傷，歐洲經濟更是嚴重受創。美國明年便是總統大選年，這場戰爭已成共和黨攻擊民主黨的口實，拖下去對拜登連任也無好處。