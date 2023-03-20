由今日起一連3天，國家主席習近平會到俄羅斯開展國事訪問。習近平當選連任國家主席不過10日時間，便馬上出訪，可見此行關係重大。伊朗和沙特阿拉伯交惡多年，但在一個多星期前，經中國全力斡旋，伊沙雙方終於捐棄前嫌，簽署了和解協議，北京也進一步確立了和平使者的形象。今趟習主席訪問莫斯科，相信會繼續擔演勸和促談的角色，為俄羅斯和烏克蘭的衝突，創造和談機會。

如果俄烏紛爭能夠因而平息，中國可謂功在世界，以美國為首的西方集團即使如何不忿，也是莫之奈何。退一步說，只要中國能夠再次擔當和平大使，最終不論成功與否，對粉碎西方集團對我國的抹黑行為，也是大有助益，因此今次俄羅斯之行，北京大抵是經過精密的外交計算。

中國一直強調，在俄烏戰爭中保持中立，不會偏幫任何一方，但北約集團國始終不依不饒，老是製造輿論，說中國暗地裏為俄羅斯提供武器，就算過去沒有，難保今天不會有，若然今天仍未有，說不定明天便會有，總之就要把你弄得跳進黃河也洗不清。

近年北京也講得唇焦舌敝，說會盡最大努力，以和平方式統一台灣，使用武力只是最後和最不得已的手段罷了，但美西方國家偏不管你在說甚麼，每隔一、兩星期，他們便放出風聲，說中南海可能會在甚麼甚麼時候攻台，目的便是要把中國領導層，全都塑造成好戰分子。面對西方的抹黑行徑，目前中國最好的應付方法，就是努力促成俄烏和談。中國身為俄烏的牽線人，世人按常理推斷，也知道北京斷不會私下向其中一方輸出武器。至於中國既然致力推動世界和平，自然也不會無端端揮軍台海吧。