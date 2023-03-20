南韓總統尹錫悅訪問東京，被拍到竟向日本國旗鞠躬行禮，輿論嘩然，總統辦公室補鑊澄清，卻愈講愈尷尬。事件或者可以看成是有人十分重視南韓示威者，要以行動來印證他們所說的「歷代都沒有開展如此屈辱外交的總統」，是何等有先見之明。

新聞所見，日相岸田文雄在官邸歡迎尹錫悅，後者在檢閱儀仗隊時，先在南韓國旗前停下，手放胸前敬禮，之後再往前走停在日本國旗前，岸田向日本旗鞠躬，他也跟着鞠躬。南韓前文在寅政府的禮賓秘書狠批上述舉動在禮節上犯錯，總統辦公室則強調尹錫悅行注目禮是符合日方禮儀。躬身達30度的鞠躬同時又行注目禮？泡菜總統是想要行一個反白眼的注目禮嗎？面對相同情況，近日訪日的德國總理紹爾茨是15度鞠躬，去年美國總統拜登則是微微點頭。尹錫悅這麼一鞠真有點「瘋之鞠」了。

關於外國領袖訪問日本因鞠躬而起的爭議，其實並不新鮮，美國前總統奧巴馬當年向日皇明仁90度鞠躬，就被批評有損美國威嚴。然而，老美曾贈日本人兩枚原子彈，太平盛世再送上《廣場協議》，可以說山姆大叔鞠得出，日本人亦受得起有餘。特朗普當年往見日皇明仁伉儷時不行鞠躬禮，他或許覺得日本人不是叫美國總統作「阿美利堅大統領」嗎？那為啥還要紆尊降貴。反而出席相撲活動卻向相撲手朝乃山英樹15度鞠躬，但也未有引來輿論大加撻伐，畢竟問題並非出在鞠躬動作上，而是得看當事人對日本持有甚麼態度。

尹錫悅政府為了向老美示好，親日親得連第二次世界大戰的血海深仇也拋諸腦後。南韓總統應否向日本鞠躬，去問老一輩的韓國人，日本的高壓殖民統治有多可惡，以及朝鮮愛國烈士安重根為何要刺殺日本首任朝鮮總監伊藤博文吧。