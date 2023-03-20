立法會財委會通過149億元撥款，興建首批4個簡約公屋項目，合共1.7萬個單位。當局計劃興建3萬個簡約公屋單位，餘下1.3萬個單位的撥款，預計今年底再提交到立法會審議。筆者對首批撥款投了支持票，但會上有一些質疑，當局確實需要以行動作出回應，例如提出吸引基層居民搬往新界項目的方案，在哪裏可重用建築物料。當局亦應加大力度取締劣質劏房。

全港有接近11萬個劏房戶，有22萬人居住在這些不適切的房屋，我們探訪過不少劏房戶，包括一些劣質劏房，人均面積奇低，全無防火設施或天花鋼筋外露等。筆者2021年10月組成「告別劏房行動」，就更好支持劏房及基層住戶提出倡議，要求當局在原有兩萬個過渡性房屋規劃之上，增建3萬個這類過渡性的居住單位，期望至少讓一半劏房住戶早日告別劏房。近期我們提出「告別劏房2.0」倡議，要求當局在告別劏房的道路上，必須率先取締劣質劏房，但取締的前提是必須推出住戶搬遷計劃。

政府決定推出3萬個簡約公屋單位，理念與過渡屋相近，我們是支持的。在造價上，在下一批的撥款規劃上，當局要再思考下調的空間，包括應急費及行政費用。當局也要具體交代簡約公屋在使用期7年完結後，九成物料如何重用，在哪裏重用。當局可考慮當縮短輪候公屋時間仍是不理想的情況下，再找選址興建這類社會房屋。

另一個大家關心的問題，是如何吸引市區的劏房居民願意搬往新界。目前仍有1.3萬個過渡性房屋單位在興建中，選址不乏位於新界。當局應把握這個契機，從推廣好居民入住新界過渡屋做起，累積經驗。當局宜早作籌劃，做好編配這些社會房屋的策略，讓社會明白過渡屋與簡約公屋的社會價值。