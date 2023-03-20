財庫局就規管眾籌活動展開的公眾諮詢今天結束，綜觀公眾反應和最近中央各部門關注香港事務的發話，以及曾參與眾籌活動有關團體或組織的意見，普遍認同對眾籌活動不規管等於「香港不設防」，任由境內外政治黑金亂港。違法佔中、旺角暴動、黑色暴亂等近年最嚴重政治動亂，已說明「不設防」是開門揖盜。但也有個別黃營組織不迴避利益衝突，「死撐」毋須實名記錄捐款，真司馬昭之心。3個月的諮詢過程，有4點啟示規管眾籌必須反對綏靖妥協主張。

首先是有京官首度開腔批評香港存在「不設防」的嚴重漏洞，真可謂一語中的。國安法雖立，但不等於已堵塞所有現存的漏洞，過去眾籌便是反中亂港勢力和境內外黑金的合法大水喉。每年幾次大型遊行集會同場舉行的眾籌，便令反對派的大小政黨和組織籌足一年的糧餉；持續一年多的黑色暴亂，便是眾籌的產物。因此，規管眾籌必須符國安要求，從嚴從緊着眼，無論網上網下捐款，都必須實名登記，任何眾籌都必須公開帳目及報稅局。

其次，電視新聞重播逃美通緝犯郭文貴致電青年新政梁頌恆的片段，公開說美國政府全力支持，表示「錢無問題」，炫耀是班農（前總統特朗普的得力謀臣）的好友，再一次揭露黑金亂港已達到肆無忌憚，足證「黑暴手足齊上齊落」，動力便是來源於政治黑金，豈能不徹查、不取締？

再者，本屆政府必須重啟檢控黎智英4,300萬元政治黑金案，不能因上屆政府卸任便令黎智英涉嫌賄賂有關政黨和議員、政治領袖不了了之，否則便開壞先例，讓港官利用換屆卸責，並庇護罪犯。

最後，規管眾籌必須歸口統一，集中由一個部門執行，不能財庫局一套，社署又另一套，政出多門。