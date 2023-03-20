俄烏戰事膠着已逾一年，亦正值歐美銀行陷入危機之際。國際刑事法院又指俄羅斯總統普京涉戰爭罪名，下令拘捕佢，即使拘捕行動係廢，但令普京喺國際社會進一步孤立則係事實。世局紛紛擾擾，這時候中國國家主席習近平應普京之邀，周一至周三對俄羅斯進行國事訪問，意義非凡，自亦難免引起各方關注和解讀。

俄方透露「將討論軍事技術合作問題」，呢方面相信不會太高調，根據日程，首日習近平和普京會單獨會晤，共進「非正式晚餐」；次日起正式會談，會後發表聲明。雙方將簽署重要聯合文件，一是關於兩國關係進入「新時代」嘅宣言；另一份係講述發展俄中現在至2030年嘅經濟合作計劃。

俄羅斯應感雀躍，皆因習近平剛連任即訪俄，認真畀面，對俄國企業來說也是一個積極信號。兩國除所有戰略協議有效，彼此關係更受得住外部壓力嘅考驗。俄羅斯備受西方制裁，中國仍然與俄國喺貿易上加強合作協調，這不啻係雪中送炭，亦充分發揮大國魅力和克制慎重。

俄烏衝突，戰事至今互有勝負。之不過，俄羅斯始終係核強國，兩國實力懸殊，烏能偶一打贏，靠嘅係北約提供軍情訊息，加上大量軍援武器，不過烏克蘭總統澤連斯基依然獅子開大口，要大量坦克、火炮、裝甲運兵車之外，仲要180架F16戰機，阿哥，依家歐美經濟一身蟻，戲子總統卻苛索無度，依然當北約係水魚、美國係羊牯？

講真，依家經濟衰成咁，老美自掃門前雪都來不及，歐洲面對高通脹，英法工潮逐浪高，巴黎垃圾堆積如山，世局再亂下去冇贏家，中國如肯做「和平使者」，美國咪又阿支阿左質疑中國偏頗克宮，顧掂自己出少句聲當幫忙啦！