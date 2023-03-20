加快實現高水平科技自立自強，是推動高質量發展的必由之路。緊接「兩會」閉幕、新一屆政府登場，國家科技部即與特區政府簽署《安排》，加快建設香港國際創新科技中心，將創新放在國家發展全局的突出位置，並讓香港擔當創科發展的「領頭羊」。創科的關鍵是人才，香港的國際創科中心地位還需視乎人才「雙向奔赴」的成效。

創新科技是驅動經濟和社會高質量發展的主動力，未來科技制高點亦被用作地緣政治博弈的決勝牌。科技革命和產業變革蓄勢待爆，科技競爭亦成國際戰略競爭核心，中國需要推動高水平科技自立自強，通過科技創新去開拓發展新領域、塑造發展新優勢、構建發展新格局，並在全球形成競爭力。

面對系統性的科技圍堵壓制，中國果斷開展政府機構改革，全面重組科技部門，健全新型舉國體制，優化科技創新全鏈條管理，促進科技成果轉化，借助體制優勢推動新科技革命。國家科技部亦與特區政府簽署《安排》，加快建設香港國際創新科技中心，強化陸港科技創新合作，再通過香港的「一國兩制」和國際化優勢融入世界創科網絡，助力國家建設成為世界科技強國。

在新一輪創科產業競爭中，科技是第一生產力，人才是第一資源，創新是第一動力，而香港有5間大學位列全球前100位，另有16間國家重點實驗室和6所國家工程技術研究中心香港新中心，科研能力卓越，科研基礎優秀，年輕一代更不斷展示澎湃的創造力、國際視野和創新思維。期望政府加大力度培育和鼓勵更多本地年輕人投身創科，並且加強職專教育，建立創科和工業人才庫。

要推動創科發展，勢需向外「搶人才」，特別是應善用內地的人才紅利，作為推動香港未來發展、提升綜合競爭力的支柱。就此有五個招才方向，一是吸引內地生來港升學，二是吸引「港漂」畢業生和專業人士留港工作，三是吸納內地專才來港，四是吸引在內地升學和就業的香港專才返港，五是針對性地在海外招攬專才。

招才更要留才，因而應向他們提供發展路徑，預留發展空間，更應主動聯繫或組建不同「港漂」和外地社群的服務團體，建立線上線下平台，協助他們解決各種生活或工作困難，更好地融入香港的社會、生活和文化。

同時，政府應與內地相關部門協商，加快完善香港與內地的專業資格認證和執業安排，並鼓勵和協助香港國際金融、法律、會計、仲裁、醫療等優勢人才，在大灣區及其他內地城市落戶，形成「雙向奔赴」取長補短，共謀推動「人才強國」的互聯互動格局。政策上，如何在培養和引進、配置和留住取得平衡，以促進人力資本良性循環，讓區內人才整體發揮最大效能，讓香港成為區內創科「領頭羊」，便都成為對特區管治的要求和考驗。