正論：巴士安全須做到　加價應檢討服務

全世界都在談復常，香港當然不例外，然而比起其他地區，香港復常落後在起跑線，究其原因，特區政府管治下諸事不順，由政經到衞生全方位發展都未如人意，連最基本的交通問題也搞不好，交通黑點處處，車禍連連，馬路「炸彈」遍布，昨日又爆出九巴「炒大鑊」。

昨日早上9時許繁忙上班時間，載了77人的九巴在呈祥道轉線時撞欄剷上石壆，巴士傾側困住乘客近一小時才救出，驚險萬分，44名乘客受傷送院。司機涉危險駕駛被捕，據悉駕駛該路線有兩年經驗，雖然出事原因仍待調查，亦未有證據顯示是休息時間不足，或與駕駛途中受干擾有關，但若果不是酒駕藥駕等明顯因素，而是突如其來的「失魂」，可說是防不勝防。

巴士車禍並非經常發生，但每一宗都引起關注，皆因巴士是熱門公共交通工具，動輒載客百人，一出事就牽涉多條人命，全部操控在司機軚盤上雙手。九巴在2018年2月10日大埔公路便發生嚴重交通事故，因車速過快而翻側，造成19死66傷，是香港最嚴重的陸上交通意外之一，司機承認38罪包括19項誤殺，入獄14年終身停牌；再數到2003年九巴汀九21死車禍，肇事櫃車司機不小心駕駛判監5個月及停牌兩年。

無論事後如何懲罰肇事司機，多大的賠償，都補償不了喪生的寶貴人命，破碎家庭無法彌補，嚴刑是希望可以有阻嚇性，最重要還是預防車禍發生。除了司機本身的駕駛態度，其技術與訓練，有沒有足夠的休息時間，以及路段駕駛經驗，這種種因素，一環扣一環，只要當中出了一下亂子，便足以產生彌天大禍，巴士公司絕對有責任確保巴士行駛安全，車禍一宗也嫌多。近年職業司機青黃不接，新的太新，老的太老，各種運輸工具都在頭痛人手問題，也實在為交通安全帶來明顯的危機。

專利巴士公司最近齊齊申請加價，加幅相當驚人，最高達五至六成，九巴這個時候出事，難免更加令人議論紛紛。有說巴士公司在疫境下虧損，只是追加這幾年凍結票價的差額，但疫情侵害全世界，香港不只這幾家公司蝕錢，政府亦沒有責任保證巴士公司賺錢，專利已經是一種特權，能否善用特權，這就是看巴士公司經營手法。香港正在復常的跑線上，隨着各行各業復甦，旅客增多，交通客量一定會有改善，難道人客較預期多了，巴士公司肯退回加幅嗎？

新一年很多打工仔都沒有加薪，但物價卻大幅上升，餐廳加，電費加，正如議員形容，目前是「最差的加價時機」，巴士公司過去10年脫班問題沒有改善，市民要準時上班往往要擠坐港鐵，令到港鐵負荷大增，也減少巴士公司收入，造成惡性循環。如果再發生多幾次巴士車禍，有誰還敢坐巴士？為己為人，巴士公司當前急務並非加價趕客，而是改善服務吸客，安全是重中之重。