產評：歐美金融累鬥累　全球財富陷失序

美國硅谷銀行爆雷事件有待善後，同時歐洲的瑞士信貸危機愈鬧愈大。雖然最終在瑞士政府促成下，瑞銀落實出手低價收購瑞信，但瑞信需要注銷一大筆俗稱「可可債」（CoCo債）的額外一級資本（又稱「AT1」）債券，頓令全球銀行業面對一場融資市場的災難。歐美金融接二連三出大事，可謂「阿蘭嫁阿瑞，累鬥累」！信心危機若未能盡快妥善解決，將進一步打擊市場對西方金融體系的信心之餘，更令全球加速去美元化，更大型的全球財富洗牌潮將接踵而來。

過去歐美經濟體主導了全球金融體系，美元霸權下，歐元誕生，成全球兩大國際儲備貨幣。有說法指，全球超級富豪在世界的避稅天堂內隱藏了超過30萬億美元的財富，而今次出事的瑞士正名列全球避稅天堂的榜首，保守估計其資產管理業務的全球份額近三成，管理着逾6萬億美元的財富，其中逾半來自海外。所以今次瑞士信貸出事，處理不好，非但等同瑞士「國難」，對全球財富的影響亦非同小可，故瑞士政府一度考慮將之「國有化」，也得保住在世界金融的「金漆招牌」！

最終，瑞銀在瑞士政府主導下，以四折價值提購瑞信，但條件之一是要將瑞信逾千億元可可債作廢，變相要債券投資者分擔損失。更甚的是，當原來銀行這類融資工具可以一夜變「牆紙」，其他銀行為保安全或須為手頭的可可債作減值撥備，而這些可可債的持有人為了減少損失又急於不論價在市場拋售，結果只會令債價「貼地」。惡性循環發展下去，就連本來穩健的銀行都會受到衝擊，皆因銀行的融資渠道收窄，經營變得愈來愈困難。

接下來，美國聯儲局可能為這次金融危機送上「最後一根稻草」，所指的是本周議息會議。若聯儲局如預期加息，再收緊市場流動性，不排除會有更多銀行爆雷，美國經濟亦好大機會陷衰退危機。可若聯儲局暫停加息，甚至直接重回減息周期，變相向市場說明這趟歐美金融之禍極嚴重，且美國無法繼續執行抗通脹的貨幣政策，意味更大的危機還在後頭。

無論聯儲局如何走，看來這次金融危機仍會繼續發酵一段時間，故見西方6大主要央行聯手每日執行美元互換協議，以確保有足夠市場流動性。無論是白宮迅速接管硅谷銀行，抑或瑞士政府介入瑞信救亡事件，以及今次6大央行出手維穩，皆在說明今次金融危機並非等閒。中國上周五突然宣布降準，變相也是提前做好防範，以免西方金融風險外溢至亞洲。

歐美經濟在「鬥爛」，且每每利用金融霸權予對手施以制裁，金融亂象頻生就要投資者填氹、狂印銀紙就以強美元政策來收割全球，歐美金融體系失序與不道德，愈來愈令市場吃不消，迫使各國正視去美元化的需要，重新配置財富分布。多家央行減持美債、增持黃金，近日黃金價格曾突破每安士兩千美元關，絕非偶然。就連標榜去中心化、對傳統銀行依賴較小的加密貨幣比特幣都成為資金避難所，也是對美元前景投下不信任票。如何擺脫西方禍水，將成為全球重要議題！