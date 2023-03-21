習近平於昨日訪問俄羅斯，中俄領導人即將會面，這是習近平開始第三任國家主席，以及沙特阿拉伯與伊朗在中國斡旋下和解後的第一次出訪，政治意義重大。

一是在沙伊和解後，國際最大的和解便是烏克蘭戰爭中俄烏的矛盾。當然背後實際是美國北約與俄羅斯之戰，烏克蘭充其量只是棋子。中國在發表對烏克蘭危機促和談的立場之後，顯然是想斡旋雙方，爭取停戰和談。中國與俄羅斯的商談，應該是一起定出和談的條件和要求，中國不會犧牲俄羅斯的利益，但也必然考慮怎樣免烏克蘭人民於戰火摧殘，更要避開歐洲大戰的風險。

俄羅斯也一直尋求和談，只是美國拒絕，現在中俄合力，政治分量大增。特別是若美國再度拒絕，中國大可增加與俄羅斯的合作反制。中俄合力，美國北約更難在戰場內外獲勝，烏克蘭絕無可能打敗俄軍。所謂春季攻擊不過是政治口號與無據的虛假宣傳。中國促和是給美國、北約的歐盟與烏克蘭一個最後機會。當此歐美社會反戰聲勢增加，國際不滿烏克蘭戰爭的外溢影響，中國斡旋，俄羅斯願談，本身便是對美國、北約及烏克蘭一個重大的外交挑戰。美國等拒絕，中國更可無顧忌地與俄展開廣泛的雙邊合作，對美國產生更大的壓力。

二是中東和解，美國在國際外交與地緣戰略方面陷於劣勢。沙伊和解，若加上中俄合作，四方在中東將可帶來巨大的變化。即使以色列不滿，中俄亦足以抑制以色列，中東便可進入和平建設與發展的階段。印度與土耳其亦不會甘願被邊緣化而積極參與。中俄沙伊加上印土，便是地緣戰略大國的全部，不僅能提升中東、西亞在全球政治經濟裏的比重，也可吸引其他新興大國參與其中，形成美國為首的G7的對立勢力。國際格局不僅多極化，更是去西方化。一如經濟方面的去美元化、去美國國債化。

三是中俄協作，經濟上互補程度極高，也有利發揮兩國豐富的自然、人才和產業資源，國際上沒有這樣理想的協作夥伴。習近平與普京的會面必然把兩國合作推至更高和更廣泛的層面。在美國西方全面立體式的迫壓下，中俄被迫作同樣全面與立體協作來抗衡。美國西方壓迫愈大，中俄合作愈緊密，由此而造就蒙古西征之後另一次俄羅斯與中國東亞的大融合。