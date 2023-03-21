普京日前再次表示，烏克蘭問題事關俄羅斯存亡。他說，對我們而言，這不是地緣政治任務，而是俄羅斯的生存任務，為國家和孩子的未來發展創造條件。

30多年前，烏克蘭問題，準確地說烏克蘭的「分裂出走」，決定了蘇聯的存亡——一夜之間肢解了蘇維埃社會主義加盟共和國，從此烏克蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞等一樣「獨立成國」，烏克蘭是蘇聯第二大加盟共和國，俄羅斯是蘇聯大家庭老大，它是老二。版圖廣闊，經濟、軍事、科技、工業、農業、能源、文化、教育、人民生活水平很強很高，當之無愧的蘇聯老二；其老二地位，離不開整個蘇維埃加盟共和國的國家發展方針的強力支持和傾斜，烏克蘭的「分裂獨立」對俄羅斯的傷害和削弱不可估量。

然而事情未完，美國西方繼續利用烏克蘭進一步打壓、肢解俄羅斯。對他們而言，俄羅斯的存在、現狀和發展都是巨大威脅，儘管蘇共時的戈爾巴喬夫、葉利欽被他們的「和平演變」所忽悠，被「經濟震盪療法」、「自由市場萬能」所忽悠，在「政治制度和價值觀上投降了西方式民主自由化」，但西方還是把俄羅斯當成異類和敵人，要進一步整垮、肢解而後快，要打垮俄羅斯，最現成的武器還是烏克蘭。

有一段時間，普京犯糊塗，和戈爾巴喬夫、葉利欽一樣，對美國西方抱幻想，求和解，想加入「歐洲大家庭」，加入北約。普京看不清美國西方的本質和心機，結果自尋其辱，直到美國西方明確拒絕了普京，並展開北約東擴後，普京才恍然大悟，美國西方不會放棄對俄羅斯亡國裂土，瓜而分之！

現在看來，美國西方那時也犯了糊塗，拒絕普京的求和極為不智，如果那時他們接納普京的「入歐」要求，用各種政治、經濟、思想文化、意識形態的軟刀子慢慢炮製俄羅斯，今日的俄羅斯會是甚麼情景？俄烏之戰還會打響嗎？對此，普京會驚出一身冷汗嗎？美國會腸子都悔青嗎？