寅吃卯糧，是美國人普遍習慣，也是美國政府一貫做法。總統拜登早前向國會提交6.8萬億美元的新年度聯邦預算，其中竟有1.8萬億是赤字，佔財政收入比例超過三分之一。很明顯，赤字部分只能靠舉債填補，年復一年，以債養債，導致美國國債規模不斷膨脹，目前已達31.4萬億的上限，估計未來10年還會增加逾10萬億，總債務或超過50萬億，簡直駭人聽聞。須知美國現在的GDP也不過是25萬億美元左右，而且當中充滿水分，根本不可能填滿深不見底的債務黑洞。

過去美元資產備受各國投資者青睞，發債不愁沒有捧場客，有多少就消化多少，財政赤字從來不是問題。但時移勢異，隨着美元信用基礎嚴重動搖，美債再也不像過去那樣廣受歡迎，尤其聯儲局激進加息導致美債價格急跌，更是引發一浪高於一浪的拋售潮。

可以見到，作為美國第二大海外債主的中國，已連續6個月減持美債，目前持倉量已處於13年來最低水平，看樣子還會拋售，效法俄羅斯清空美債一點也不奇怪。其他國家也不敢怠慢，今年來各國央行紛紛減持美債，寧願增持沒有利息收入的黃金，反映全球普遍不再追捧美元資產，正加快去美元化步伐。恰逢此時多家美國銀行爆雷，金融危機一觸即發，經濟衰退迫在眉睫，各國對美債避而遠之。

所以說，人算不如天算。美國本想通過激進加息收割全球，結果弄巧成拙，本身遭受反噬，首當其衝的銀行業受傷最重。以前有位美國政客曾傲慢地表示，美元是我們的貨幣，卻是你們的麻煩。如今看來，美元不僅是別人的麻煩，更是美國的麻煩。沙特阿拉伯財長日前表示，當地經濟很快不需要再依賴「石油美元」。這不是信口開河，沙特國家銀行與中國進出口銀行最近成功達成首筆人民幣貸款合作，就是去美元化的明顯信號。

所謂君子不立危牆之下，印尼總統維多多以俄羅斯遭美國制裁而無法使用西方金融服務為例，呼籲政府機關不要再使用Visa和萬事達卡公司的信用卡及支付系統，改用本地信用卡，務求在支付系統上獨立運作。人同此心，心同此理，面對美元霸權，相信許多國家都有同樣的憂慮，也會逐步遠離西方操控的金融支付系統。當初美國將俄羅斯剔出SWIFT，自以為得計，現在才知道原來是搬起石頭砸自己。