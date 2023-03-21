怪力亂神，信則有不信則無。但講到風水，絕非怪力亂神，而是一門統計學，也是中國千年智慧的結晶。尖沙咀有商場最近邀得法國著名藝術家，展出一個用竹枝搭成的巨型藝術裝置，掛着一個向後拗腰的黑色人影圖像，寓意突破框架，卻被指破壞風水。真是怪力亂神這麼簡單嗎？

這個裝置矗立於維港旁，黑壓壓一團巨型人影，第一眼看已狀甚嚇人。撇下有沒有破壞風水不說，單看「黑影壓頂」的架勢已令人覺得大吉利是、不舒服，真不知商場負責人基於甚麼理由展出這種「藝術裝置」？難道外國月亮特別圓，只要打着洋人名號，甚麼也是好的？筆者只能說句：「藝術嘅嘢，真係識條鐵咯！」

從中可以反映現今一代人不僅盲目崇洋，而且連基本的人情世故也不懂。香港始終是中國人社會，做生意講求好意頭，一個目的是吸客的商場卻自招「黑影壓頂」，有甚麼好？何況「好人好姐」卻向無數的竹枝墮下，筆者聯想不到突破框架，卻只想到萬刃穿身。商場負責人竟然以此作招徠，已無關品味問題，而是無知，完全不懂中國人忌諱。

風水除了是統計學，也是環境學、地理學。一個地方有山有水有生氣，居住在這個地方的人自然也生氣勃勃，反之亦然。香港四面環海，有山有水，本來風水絕佳，但近年就是不對勁，亂象頻生，孰令致之？盲目崇洋肯定是死症之一，除了上述的「藝術裝置」是一例外，不少香港人逢中必反，逢洋必讚，以醜為美，以美為醜。其實，從全球大環境觀之，東升西降已是不可逆轉，這是地運、大勢使然，要趨吉避凶，必然是投向祖國，遠離西方。偏偏香港人相反，有的甚至移民往國運地運都極差的英國，無知至此，令人嘆息。