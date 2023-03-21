演員楊紫瓊女士近日在國際影壇頒獎典禮上大放異彩，除了奪得金球獎音樂及喜劇類最佳女主角，更成為奧斯卡首位亞裔影后。香港作為楊女士開展演藝事業的地方，她在得獎感言中亦有提到，感謝香港成就了自己，可見本港的電影業發展蓬勃，底蘊深厚，多年來孕育不少國際巨星和傑出的電影工作者。

電影正是我們流行文化重要組成部分。政府在今年4月至11月舉辦香港第一屆流行文化節，所有活動詳情仍有待公布。今年主題以香港1960至1990年代的流行文化為主，共20多項活動。當局指將設立專屬網頁及社交平台等作宣傳，預計會有超過14萬觀眾參與活動，而每年都會舉辦流行文化節。筆者期望計劃能向市民呈現本港昔日的光輝歲月，表現出流行文化傳承下去一面，希望當局多借鏡南韓等地方，加大力度宣傳，讓更多人參與。

要推動本港流行文化發展，擴大受眾群是最急切，當局應藉舉辦今次流行文化節契機，多探討藉着文化節推廣香港旅遊的機會，鼓勵相關主辦機構，共同舉辦和宣傳活動，例如邀請本港、內地甚至是亞洲區等文化表演者來港參加文化節，亦可邀請他們參與節目拍攝，推介香港文化及旅遊景點等，達致多重宣傳效果，從而吸引境外人士多留意香港流行文化，來港參與香港文化活動。

說回首屆流行文化節，各方都有很大的期待，希望引起區內回響，包括吸引大灣區市民來港參加活動。建議當局在機場或陸路邊境的旅客口岸，派發介紹香港文化節、體育活動盛事單張，或是鼓勵旅遊業界，如酒店前台職員，向旅客宣傳本港近期的活動盛事，擴大活動的觀眾群。期望當局將文體旅的活動作全面規劃，多與業界商討配合，共同發展。