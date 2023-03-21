三年疫情結束後，迎來了海內外雙向交流訪問考察的熱潮，我國駐港外交公署招待數十國駐港外國總領事或代表及20間商會往大灣區考察。台灣地區前領導人馬英九計劃在本月底赴大陸祭祖，並率領台灣青年學生與大陸學生交流，打破74年來台灣領導人卸任後訪大陸的《破冰行動》。香港終審法院首席法官張舉能也率領司法機構代表團，於昨日啟程往大灣區交流；好在教育局也沒有「執輸」，公社科終於在下月成功推動全港學生及其老師展開內地的實地考察課程，這是一項重大突破。

實事求是地說，這一課程內容的開辦，足足遲了四分之一世紀，不過遲到好過無到。何況，遲到是在香港經歷2019年由「反送中」運動到黑色暴亂，損失了三代香港青年的沒「去殖化」，只有「去中化」的教育領域完全失陷下的火鳳凰涅槃重生。所以說，內地實地考察只是讓教師和學生補課，在補課中尋回失去的根，找回中國人的身份；也好在有此補課，否則香港教育又被馬英九跑贏了。

補課對於那些從未踏足過內地的教師和學生來說，這樣的第一次不是很有意義的印記和經歷嗎？補課對於那些曾長期在不對等的資訊下，猜想中國內地是那麼可怕、可懼、可憐，又窮又燶、又沒有文化、又沒有自由、又不講文明的疑真疑幻的師生，不是一次最好的「送中」、「探中」、「查中」、「識中」的歷奇探險嗎？甚麼也不是的話，嘗試能否全身而回港，不被剝奪自由，安全地返港回家，也是一項收穫吧！何樂而不去（考察）？

台灣青年學子將隨馬英九訪問武漢大學、湖南大學、復旦大學，與大陸學生交流，難道香港教師及學生還徘徊在該去一或三四天的「小學雞」選擇嗎？