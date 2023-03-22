娛圈單打：八年情修成正果　大話妹面目全非

經典韓劇《大話妹》女星李多海與拍拖8年的同齡男歌手SE7EN，日前相約在社交網公開甜蜜婚照，公布5月大婚喜訊，獲網民一致送上祝福。在充滿誘惑的演藝圈相愛8年修成正果，絕對是人間童話，可喜可賀。

《大話妹》可謂極之成功的韓劇，在南韓當地固然取得高收視，在亞洲亦造成旋風。香港則於2007年播放，劇情輕鬆有趣，加上同劇男星李東旭、李準基靚仔討好，令包括李多海在內的3位主角迅速走紅，至今仍為人津津樂道。

同人唔同命，同遮唔同柄。李準基其後登上韓流天王之列，李東旭亦走紅一時，唯獨李多海雖然仍坐穩女主角位置，但代表作無以為繼，亞洲觀眾也漸漸將她淡忘。直到2014年再度同李東旭合作《酒店之王》，她才重新走進觀眾眼簾。

之但係，咦咦咦，點解嘅？那次和李東旭二搭，「大話妹」竟然面目全非，不僅招牌可愛包包面不復見，臉部更變得僵硬，要不是聲音仍然一樣，真的無人相信，眼前的李多海和當年的李多海是同一人！

泡菜明星沉迷整容，一點也不奇怪。「大話妹」美貌不斷升級，每次都變得更加精緻，每次都距離從前模樣又遠一點，偏偏由她本人到經理人公司每次都強烈否認，終於激起網民不滿：「擘大眼講大話」、「把人當傻子」、「整得這麼明顯沒必要否認吧」等海量負評充斥網絡。可見人們對整容並不反感，對整了卻死口不認才最反感，觀眾睇住佢大，有整冇整怎能逃過法眼。姑勿論如何，在此祝福「大話妹」和情郎百年好合、永結同心！