正論：單位細位置偏遠　綠置居一損俱損

時代變遷，許多事物亦隨之改變，幾乎沒甚麼是恒久不變，除了本港的房屋問題！這個老掉牙的難題，仿似家傳珍寶般，一屆傳一屆，惟歷屆特首皆無力解決，市民則陷入希望與失望交替的循環之中。縱然苦無良策，官員卻不願承認自己一事無成，於是乎「畸形房策」由此誕生！有的是把問題複雜化，通過偷換概念轉移視線；有的則是新瓶舊酒，通過華麗包裝美化舊有政策。終於，5年擾擾攘攘又過去！要盤點官員做了甚麼？不能說沒有；要評價官員解決了甚麼，又真的沒有！

綠置居正是在這種奇怪的狀況下誕生！名稱美輪美奐，概念卻與居屋極其相似，分別在於更針對綠表申請人，通過比傳統居屋更低的定價，鼓勵公屋戶自置居所，從而騰出現有公屋，加快公屋輪候時間。表面上，綠置居的出現，將大大增加本港資助房屋的供應，同時有效減少公屋戶人數，百利而無一害。惟實際上，港府不過是把新建的公營房屋項目改成綠置居出售；即使沒有綠置居計劃，屋苑如期落成後，仍有可能當作公屋出租。換言之，公屋輪候者並未因綠置居的出現而縮短輪候時間；在最理想的情況下，對基層市民而言，綠置居最大好處，是申請人可通過購買綠置居，獲得較現有公屋為佳的生活環境。

不過，實例一再證明，「獲得較佳生活環境」這一願望很可能落空！並非每個綠置居屋苑皆位置優越，更多的是遠離市區，例如新一期綠置居3個項目中，清濤苑及錦柏苑分別位於粉嶺或馬鞍山，只有高宏苑位於油塘；因此，高宏苑亦是今期最受矚目的項目，今期「樓王」亦位於高宏苑A座43樓20室，售價達到約271萬元。另外，由於綠置居是由公營房屋項目改成，單位面積自然不能與居屋甚或私人樓宇比較；今期4,693個單位中，單位面積最細只有184平方呎，最大亦不過489平方呎，且當中有41呎屬於「減音露台」，是否可滿足家庭需要，見仁見智！

租樓與買樓的概念截然不同，並不可混為一談！一般而言，租屋者對於房屋的要求，遠較購屋者為低；即使本來居住在面積較細的公屋單位內，不代表願意購買面積較細的單位。可以預見的是，推售新一期綠置居時，大單位將「爭崩頭」，細單位很可能滯銷；一旦滯銷，便會暴露出綠置居最大缺點，即「有屋無人住」！畢竟根據過往經驗，即使綠置居滯銷或申請人撻訂，亦不會變回公屋出租，而是繼續推售，抑或向公屋申請人推售，一來一回不但耗廢時間，單位長期被丟空亦會產生各種問題，可說是一損俱損！

反過來說，不願購買也不代表不願租住；畢竟屬新樓，對於公屋輪候人而言，依然極具吸引力！為彌補綠置居的缺陷，坊間愈來愈多聲音要求港府，考慮將滯銷的單位變回公屋，紓緩公屋輪候冊的壓力，奈何港府充耳不聞，即使滯銷仍堅持繼續推售，直至賣出。這不禁令人質疑，綠置居計劃究竟是解決本港的房屋問題，抑或別有目的呢？實在值得深思！