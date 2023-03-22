中國與俄羅斯歷來沒有多大的合作。

帝國時代俄羅斯擴張，與英國爭奪亞洲控制權。中國一如其他古老大國，備受宰割，俄據新疆，英佔西藏，俄促外蒙獨立，英助日本割據東北，扶植滿洲國。在帝國主義的擴張下，中國不可能與任何一國合作。蘇聯的共產主義仍然存在着大國沙文主義，蘇聯援中，實質是為了蘇聯在歐美列強圍堵下尋求出路。

不過，蘇聯在上世紀50年代中國工業化過程中的援助是實質，也給中共新建國家的發展造就必要的基礎。但是蘇共在冷戰中的取捨，不能視其他社會主義國家為友國、為平等盟友，在美國的壓迫下，強令中共一如東歐服從蘇聯的利益，由是引來中共與蘇共的分裂，而民族主義的衝突，也給美國借機聯華制蘇，中蘇成為仇敵，歷史的詭異使兩國在社會主義革命擺脫歐美帝國主義時未能真誠合作，按民族的利益、社會主義的理論，落實政治上的理想。

2023年的俄羅斯，國力大不如前，也處在美國和北約的重重圍堵與制裁中，若俄烏之戰落敗，更有覆盆之危。相對地，中國國力正盛，可也同時備受美國的壓迫。美國對中俄的戰略，再不是聯華制俄，或聯俄制華，而是狂妄地以為可一舉把中俄都殲滅。俄羅斯不可能恢復俄羅斯帝國或蘇聯時代的強盛，中國在復興，卻還不足以打敗美國。美國的亡俄亡華戰略促成中俄的全面戰略協作，此中，一方面是現實政治驅使，另一方面，國力轉移，卻使中俄看到歷史從沒有的兩國和平協作的雙贏機會。中俄真誠地化敵為友，產生的協同效益牽動全球政經格局。

首先是開展統一歐亞大陸的趨勢。中俄全面協作，形成比俄羅斯主導的歐亞經濟共同體更大的經濟與政治空間。日本、南韓、印度、伊朗、中東、土耳其等都成邊緣國家，容易被中俄吸納，組成更大的政經合作體，上海合作組織已是這個核心的雛形。順應中國一帶一路倡議、俄伊印的國際南北交通走廊，歐亞大陸便趨於整合和統一，規模與影響勝於歐盟（包括東擴），也勝於美歐的大西洋聯盟。

千里之行，始於足下。中俄解除對立，命運與共，尤其是美國發起新冷戰，脅迫中俄，兩國便可借機解除百年過節，重新整合改組整個歐亞大陸。即使印度自恃，亦難抗中俄合流造成的潮流大勢。