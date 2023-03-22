阻止和破壞中國統一的最大敵人是美國。美國要「以台制華」，要把台灣當「不沉的航母」，為美國掌控和稱霸亞太地區充當關鍵角色；為此，美國可以不惜通過戰爭毀掉台灣，可以和中國干戈相見，親自參戰。對此，中國必須有充分估計，做好充分準備，一切輕敵的思想都是要不得的，都會令統一大業受到慘重挫敗。

美國是到了壟斷階段的帝國主義，這個階段的帝國主義，不但資本擴張的本性決定其必須稱霸、推行戰爭政策、迷信戰爭解決問題，而且還必然已是身經百戰。美國立國至今200多年，發動和參與了200多場戰爭，二次大戰後歷屆美國總統在位時個個打仗，這些戰爭都是美國發動的，他們可以隨便找各種理由，也根本不需要找理由，他們「老子就是打你了，怎麼的」？

美國武器先進強悍，士兵傷亡較少，美國就把傷亡較少宣傳成他們特別保護「士兵生命」，外人遂以為「美兵特別怕死」。戰爭久了，美國內部會出現反戰情緒，更被渲染成美國不會為了某些利益「犧牲美兵性命」，這些頗能迷惑人。然而，此非美國資本帝國、推行霸權國策驅使下的決策考慮和事實全部，為了資本利益、稱霸全球，美國決策當局是可以不惜一切發動戰爭、是可以毫不猶豫地把美國士兵推向戰爭火海。

目前中美博弈，台海形勢風高浪急、戰雲密布，美國軍方的種種動作，已顯示出美軍會出兵參加台海戰爭的猙獰面目，美國也正在動員國家力量準備參戰。對此，美國也毫不掩飾，它的官方文件、安全文件、軍方文件、議會文件、智庫推演都在發表對美軍參戰的看法和評估，並向中國發出赤裸裸的威脅——也不僅僅是威脅，而是隨時會化成戰場行動。

美國迷信戰爭，不斷發起戰爭、挑唆戰爭，而且自信是常勝將軍，打遍天下無敵手。現在就有美國學者警告別和美國打仗，要想想二戰時德國和日本的下場，真是狂得可以！