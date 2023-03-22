現代國防是瘋狂的燒錢遊戲，香港人有福，不必涉足於此，中央亦苦口婆心勸喻台灣政府，應該效法香港，早日接受「一國兩制」，與其將金錢浪費在建軍經武，不如投放於地區的民生建設上。

美國的MQ9無人偵察機，過去被吹得神乎其神，它的綽號亦叫「死神」，聽起來挺能嚇人，到頭來卻是名大於實。早前一架MQ9在黑海上空巡行，與兩架俄羅斯的蘇27戰機相遇。雖然俄方戰機有嘗試攔截，但莫斯科強調，俄美的飛機並無直接觸碰。「死神」或許是被驚嚇過度，故才失控墜入黑海。

這樣的一款「豆腐渣」無人機，傳聞每架製造費高達3,000萬美元，正如老人家們常說：「做收錢的一方就樂透了。」這數千萬美元只是單架的成本費用，賣給印度，每架索價一億美元，賣給台灣，更要1.5億美元。寶島政府合共訂購4架，6億美元便穩穩收進了美國軍火商的口袋。

1.5億美元折合港幣超過11億元，換來的倒是在實戰中弱不禁風的「玩具機」，台灣百姓付出血汗錢，卻平白做了冤大頭，試問何苦來哉？反觀香港，有解放軍的雄師保護，回歸20多年，港人沒有一天甚至一分鐘的時間需要為領土安全而憂，這又是何其快哉！

正如本欄早前所說，美製軍用無人機對於中國大陸近乎全無威脅。有需要時，解放軍不必派遣戰機攔截，更不必發射導彈攻擊，只消用上一、兩架無人機升空滋擾，甚至跟你撞在一塊，那天價的MQ9恐怕就再無用武之地。台灣耗費白花花的6億美元，結果只是徒然。買入MQ9更只是問題的冰山一角，台灣被美國軍火商所坑的例子多不勝數。寶島中人要是仍不醒覺，往後要用的冤枉錢，可還多着呢！