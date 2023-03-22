「一個人要成功一定要找到自己的世界，只有在自己的世界裏，才可把天分潛質發揮到最高境界。」神劇《大時代》有許多金句，以上這句沒幾多人能知而後行，尤其在渾噩成風的香港年輕一代中，情況尤為嚴重，但近日情況似乎有所轉變。

有香港女子成功自薦殺入日本AV界，以廣東話演出大多數香港人也不感陌生的日本成人電影，除有網友高度評價為「就好似睇咗十幾年英超，終於有個香港人落場踢，好感動！」傳媒對此亦是廣泛報道，未見有衞道之士出來批評譴責。畢竟時代不同了，今天已非太公太婆那個含蓄保守的年代，在一個有小學生父親在家長群組留言「賓×都損」的社會，縱然是誤發亦已反映「性事提凡」，誰又能繼續裝蒜？

但凡有認真觀察香港的，定當發現時下年輕一代對性及如何看待自己身體，想法十分開放。不但有人在公共圖書館、港鐵、公園等裸露身體；有人亂搞男女、男男情慾關係，露台上演活春宮，為社會添煩添亂；亦有演藝圈中人被揭性上癮，顧全形象之人也尚且如此，社會上無性不歡者恐不在少數。

相比起民主、公義，年輕一代說得出而又願意花時間精力去做的，不幸地只有愛。看《革命心理學》等在中央圖書館蒙塵，女生有女生在裸露，如還以為年輕人大多對議政、論政及參政感興趣，這是徹頭徹尾的誤解時下年輕人、「自由×」。

古有「我勸天公重抖擻，不拘一格降人才」，香港缺做學問的人才卻不缺喜歡性事的新生代，既然社會上有人喜歡做，有人表明會付費看，亦有日本公司願出資，那麼將之從地下運作模式掃進陽光底下，讓無心學業者有正規渠道可發展事業，甚至有望置業，這是怪論抑或是「成人」之美與成人之美呢？