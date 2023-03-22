京官批評香港國家安全的漏洞，有一句話是十分形象和精闢的論斷，叫做「香港不設防」。那麼「香港不設防」可以去到甚麼程度呢？有甚麼重要的標誌？有甚麼令中央認為全面管治失控被刺痛要害，卻啞子食黃連？不要以為港澳辦升格為中共中央港澳辦公室的行政改革獲港府、立法會及社會各界紛紛表態支持擁護，便令香港的「不設防」問題迎刃而解，正如毛澤東名言：「掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。」

哪裏不設防？有甚麼灰塵？就是官黑（黑暴勢力）勾結，利用政府換屆，把反中亂港的刑事罪行一筆勾銷。對此，港府不交代、不追責，好官我自為之；立法會又噤聲扮「鵪鶉」，不追問、不追究，如此有法不執，有罪不告，隻手遮天，陽奉陰違，不就是「香港不設防」的特有奇葩嗎？鐵的證據在兩方面，按時序如下：

第一，戴耀廷等人發起的非法「佔中」，最終以警方拘捕1,003人後結束，當屆政府分批地向法庭送審200多人，可是林鄭政府上台後，竟不續告尚餘的700多人，但又不公開交代原因，不向立法會匯報，公然知法犯法「放犯」。可是，當屆立法會竟沒有議員追問和質詢林鄭政府，而這700多名未被起訴的疑犯，不少後來或明或暗地成為「反送中」、黑色暴亂、「顏色革命」的始作俑者和核心骨幹，這不就是「香港不設防」的真實證據了嗎？官黑勾結利用政府換屆洗白罪行乃一大發明。

第二，黎智英與Mark Simon狼狽為奸，多年來收買政客和政黨組織，顛覆香港，4,300萬元政治黑金案是香港空前大案，竟藉鄭若驊上任律政司司長之機宣布撤案，不是官黑勾結是甚麼？她回答本人詢問時說「（上任）之前已定的」。中央知否？