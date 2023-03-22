中國國家主席習近平國事訪問俄羅斯3天，周一抵達莫斯科後，習近平與俄總統普京喺克里姆林宮一對一雙邊會談，然後出席工作晚餐。這是習近平自擔任國家主席以來第9次訪俄，也是時隔3年多後再到莫斯科。普京表示，他與習近平會見會談40次，總會找出時間和機會喺各種正式場合或以「不打領帶」嘅非正式方式進行交流。

習普二人會面充分流露出坦誠，普京仲引孔子《論語》一句話：「有朋自遠方來，不亦樂乎」，強調俄羅斯人也高度珍惜這些品質，強調真正朋友就像兄弟一樣，這一點兩國人民很相似。普京在外交上尤其面對西方制裁和打壓，經常表現出強人本色，但媒體也不時捕捉到普京鐵漢柔情嘅一面，譬如2012年為感謝支持者而落淚；2014年拿下克里米亞後，對着議員演講落淚；一趟在全俄哀悼日，為空難同胞落淚。國家和人民，就是他的軟肋。

一個心中有人民的領袖，不會壞到哪裏。現年70歲嘅普京，由於平時熱愛運動、打獵，上山下海，又習柔道，身體還是相當硬朗，儘管普京冇表示會否尋求連任，習近平還是表示，俄羅斯喺普京領導下，在國家繁榮上取得重大成功；俄國明年有總統選舉，「相信俄羅斯人民會支持您」。以友相交，以誠相待，沒甚麼不可直言。

今趟習近平訪俄，就是要構建以合作共贏為核心嘅新型國際關係，打造人類命運共同體；正值俄烏衝突一周年後，中方無懼某些國家尤其是美國說三道四，美媒便說北京難當調解人，白宮官員甚至表示任何要求俄烏停火嘅呼籲都不可接受，更指中俄正企圖撼動國際秩序。美國犯咗西方經濟學家所說嘅「仇華幻想分裂狂躁症」，怎會領略中國文化的「以和為貴」？