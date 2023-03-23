功夫茶：違法賣貓狗肉　漁護廢檢控少

香港早喺1950年代為了杜絕瘋狗症，已明文禁止屠宰、出售及食用貓狗，訂立《貓狗條例》，雖然有關條例曾喺1990年代被修訂，但仍保留禁食貓狗條款，違者最高可被罰款5,000個大洋及監禁6個月。嗱！立法都成70年，不過，早年仍多傳聞有走私貓狗肉從內地偷運來港，或有人喺新界鄉郊私宰售賣，皆因廣府人認為貓狗肉係「壯陽」食譜，更把狗肉視為「香肉」，所謂「狗肉滾幾滾，神仙企唔穩」也。

之不過，當年都係偷偷哋交易，明知犯法又豈能明目張膽？可依家世衰道微，竟有店舖被踢爆公然出售貓狗肉，認真猖狂。問題出喺邊呢？各位，環境及生態局表示，過去5年，漁護署共接獲4宗有關持牌新鮮糧食店涉及違法出售貓肉或狗肉嘅投訴，僅成功檢控一宗個案。阿哥，5年檢控一宗，有乜辦法啲友唔博晒懵吖？

環境及生態局回覆議員書面質詢時，就話如懷疑有人非法售賣貓肉、狗肉，漁護署會派員到涉事地方巡查，並視乎情況檢取店內貨品進行化驗，若證據足夠，即會向有關人士檢控。另一方面，又話食環署一直透過發牌制度、巡查、抽查及檢取店內懷疑貨品等執法行動，確保持牌人遵守牌照條件，以及《公眾衞生及市政條例》（第132章）及其附屬法例有關食物安全和環境衞生嘅規定，如有懷疑售賣狗肉或貓肉嘅情況，會將個案轉介漁護署跟進，雙方按需要採取聯合行動喎！

官僚一味「緊密合作」、「按需要檢視罰則水平」、「交換情報」等，其實係形式多於一切，正如有議員批評，一般市民唔清楚貓狗肉問題係由漁護署執法，而只係上門查牌，未能針對問題對症下藥，無疑係「漏招」。佢認為若然問題嘅程度和性質超越咗一個部門嘅執法權限，前線人員有責任將實際情況和困難向上級報告，上級知悉情況後應主動通知其他相關部門一起處理，這樣才是解決問題嘅正確做法。意思都好明顯，就係唔好互相「交波」，踢得愈遠愈好！側側膊唔多覺只會縱惡，只有積極去跟進才可發揮實效，唔好畀啲違法者「鋌而走險」都冇後果！

講真，5年先成功檢控一宗，漁護署和食環署唔覺得廢咩？有議員稱事件反映有關執法部門馬虎，食環署收到市民投訴就話乜都查唔到，何以其他人一買嚟驗就驗到？此外，既然貓狗肉多係走私入口，當局應加強抽檢入口食物，亦須聯同海關加強執法以堵塞漏洞。香港既係文明社會，貓狗係寵物，甚至被視為家中一分子，禁止食用乃係現代人類文明嘅要求及體現，絕不能容忍有人公然出售貓狗肉！有關立法已過咗70年，係時候修改條例加重罰則，違例者起碼罰5萬個大洋及監禁一年喇！