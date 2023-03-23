產評：好景不常得求變　華科企轉型應戰

過去美國施以極端寬鬆的貨幣政策，全球央行跟大隊瘋狂印鈔，造成一場超級資產泡沫，當中以科技泡沫最矚目！科企憑着新概念、新產品，不論全球巨企或初創企業，都可輕易在市場籌集可觀的資金，繼而大肆擴張，反正市場資金多的是，科企估值看的是未來，眼前賺蝕都少理會。不過，隨着美國貨幣政策大反轉，銀根收緊，利率續升，科企好景不再。美國科企裁員之聲未見盡頭，中國科企更面臨外部發展受限和內部監管趨嚴的雙重衝擊，得設法尋求轉型應對挑戰，才能生存下去。

論科企，全球最具影響力的企業都在中國與美國。今年來美國科企持續大幅裁員，皆因經濟前景不明朗，且市場融資成本和難度皆升，得「瘦身」向股東交數。鑑於近期歐美爆發銀行業危機，經濟前景更暗淡，相信美國科企裁員潮在上半年會持續，且力度會比市場想像更快更狠。

走在前端的美國科技業如是，那中國同業又如何？嚴格而言，針對大型科企的整頓，自2020年11月內地叫停螞蟻集團中港兩地上市計劃已開始。除了接受反壟斷調查，被施以巨額罰款外，科企還須整頓核心業務，嚴限跨行業擴張，以免造成資本亂象。自此，無論是阿里巴巴的電商巨頭，抑或騰訊這遊戲與社交平台巨擘，都經歷業務收縮、盈利倒退、估值大跌的困境，至今行業整頓尚未完結。

中美在打科技戰，雙方都積極加大投入科技業的資源，以實現產業發展目標。為了確保戰略執行，中國大型科企的任務已超出單純商業考慮，更要負上主導產業發展方向及配合社會發展的責任。

要重建增長點，科企只得配合國策轉型求變，得改變過去貪圖以服務業為本質的數碼科技商業模式，不能再沉迷於資本遊戲，每每恃着資本優勢另起爐灶，從頭做起，得思考如何善用自身技術優勢，加強與產業融合。

就拿中美科企作比較，在通訊和視頻方面幹得出色的騰訊，近年本地遊戲業務雖受政策限制，但公司調整策略，透過精簡及整頓提升本地遊戲業務的效益，並着力發展國際市場，同時加強聚焦拓展金融科技及商業服務等業務與互聯網產業融合，基本上整體業務站穩住腳，正重建新增長軌道。反觀近年仍在大搞概念業務元宇宙的美國Facebook母企Meta，已成美國科技股中的「落水狗」，業績與估值都大幅倒退，發展缺乏焦點。

過去中國科技發展迅速毋庸置疑，但問題就出在只追求快，過程中不少需時沉澱、累積技術的環節一直依靠海外供應，結果中國的作業系統、晶片光刻機、航空發動機等發展滯後，關鍵的核心技術未及掌握，落得如今被美國卡脖子的下場。

未來中國不是要追求成為全球盈利最多、市值最大的科企，而是須培育出精、專的實力科企，強化競爭力，能配合國策發展的科企，不會因失去短期盈利機會而損失，反而應更具長期戰略投資價值。